Las reuniones por el Consejo Técnico Escolar (CTE), realizadas los últimos viernes de cada mes razón por la cual se suspenden clases, podrían modficar esta modalidad ante una iniciativa que busca modificar la Ley General de Educación para que los estudiantes continúen con actividades regulares los días mencionados.

El objetivo de esta propuesta es garantizar la continuidad educativa y reducir las dificultades que enfrentan madres, padres y tutores durante la jornada cuando los alumnos deben permanecer en casa. Las reuniones del personal tendrían que organizarse mediante mecanismos que permitan mantener las clases sin general sobrecarga laboral para los profesores.

¿Ya no se suspendarán las clases los viernes de CTE?

La iniciativa tiene como objetivo reformar el artículo 108 de la Ley General de Educación para establecer que las sesiones de los Consejos Técnicos Escolares se realicen sin que genere interrupción de las actividades de los estudiantes.Con esta modificación, las escuelas tendrían que garantizar la continuidad de las actividades escolares, aunque los docentes participen en reuniones de planeación, evaluación y seguimiento académico.

Pero cabe aclarar, que esto no significa que desaparecerían los CTE, sino que las autoridades educativas tendrían que modificar la manera en que se organizan. Esta propuesta establece que deberán respetarse los derechos laborales del personal docente y administrativo, por lo que se pretende evitar las jornadas adicionales o cargas excesivas de trabajo.

¿Por qué quieren eliminar los viernes sin clases?

Al exponer los motivos de la propuesta, Royfid Torres González señaló que las suspensiones mensuales representan dificultades para las familias que deben reorganizar sus actividades laborales y encontrar alternativas para el cuidado de los menores en el hogar.

El legislador sostuvo que el problema afecta especialmente a los hogares mono parentales, las familias de menores ingresos y aquellas que tienen a su cargo niñas, niños o adolescentes que requieren atención especializada. Al mismo tiempo, advirtió que las suspensiones pueden incrementar las responsabilidades de cuidado que históricamente recaen sobre las mujeres.

El diputado citó la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual registró que las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados, frente a las 18.2 de los hombres.