SEP: ¡Ya hay fechas! Estos días harán primera entrega de calificaciones de ciclo escolar 2026-2027

A unas semanas de que comience el periodo vacacional de invierno para miles de estudiantes de educación básica de todo México, se acerca uno de los periodos esperado por muchos padres de familia, pero temido por muchos estudiantes: la primera entrega de calificaciones del ciclo escolar.

Antes de que comience el ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publica su calendario oficial con las fechas más relevantes tanto para estudiantes como para personal docente, donde se contemplan tanto el inicio como el final de clases, así como fechas importantes como lo son días de descanso obligatorio y periodos vacacionales.

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Sin embargo, otro de los periodos que se contempla dentro del calendario oficial de la SEP son tanto el registro de calificaciones por parte de personal docente, como la entrega de las evaluaciones a los padres de familia.

Durante el ciclo escolar, que abarca en esta ocasión desde el 31 de agosto de 2026 hasta el 9 de julio de 2027, con un total de 185 días efectivos de clases, se contemplan tres periodos de registro y entrega de calificaciones, uno en el mes de noviembre, otro en marzo y el último en julio, al cierre del año escolar.

En próximos días se llevarán a cabo las evaluaciones a los estudiantes de educación, por lo que en las próximas semanas se entregarán las calificaciones a los padres de familia, apenas unas semanas antes del inicio del periodo vacacional.

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¿Cuándo será la primera entrega de calificaciones?

De acuerdo con lo establecido por el calendario escolar de la SEP, luego del registro de calificaciones este viernes 13 de noviembre, se llevará a cabo la entrega de evaluaciones durante la semana del lunes 23 al jueves 26 de noviembre, para luego pasar al día del último Consejo Técnico Escolar del año, el viernes 27 de noviembre.

Serán las mismas escuelas, y en específico los profesores de cada grupo, quienes indiquen a los padres de familia la fecha específica en que tendrán que acudir a la institución educativa a recoger las evaluaciones.

De igual forma, desde hace unos años la SEP pone a disposición de los padres de familia la posibilidad de consultar las calificaciones en línea, en caso de no poder acudir en físico.