SEP: suspenden clases el 11 de junio para alumnos de este estado por la inauguración del Mundial 2026

Ante la inauguración del Mundial 2026, las autoridades de este estado han tomado la decisión de suspender las actividades académicas.

Fue el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien emitió el comunicado; confirmando la suspensión de clases.

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¿Qué se menciona en el comunicado?

El gobierno capitalino fue quien mencionó la medida que tomaron con respecto a las actividades académicas y la inauguración del mundial.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación básica ni media superior para la Ciudad de México.

"Estamos hablando del día de la inauguración". Nada más".

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¿Para nivel superior también aplica la suspensión?

Este comunicado va dirigido a los niveles de planteles educativos públicos; para otras instituciones del sector privado aún no se ha definido de manera pública, aunque se expuso que se anunciará en los próximos días, mientras que se invita a explorar esquemas alternativos de trabajo de manera voluntaria.

Por último, el gobierno convocó a cámaras empresariales y sectores privados a buscar modalidades que permitan a los trabajadores seguir laborando sin necesidad de presentarse físicamente, aunque sin obligación para los patrones.