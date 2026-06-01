Nacional

SEP

SEP: suspenden clases el 11 de junio para alumnos de este estado por la inauguración del Mundial 2026

Las autoridades de este estado han lanzado un comunicado con respecto a la suspensión de clases para el 11 de junio, a que hace referencia este día, aquí te lo platicamos.

SEP: suspenden clases el 11 de junio para alumnos de este estado por la inauguración del Mundial 2026

SEP: suspenden clases el 11 de junio para alumnos de este estado por la inauguración del Mundial 2026

SANDRA VENEGAS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Ante la inauguración del Mundial 2026, las autoridades de este estado han tomado la decisión de suspender las actividades académicas.

Fue el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien emitió el comunicado; confirmando la suspensión de clases.

También te puede interesar: Mundial 2026: Javier Aguirre presenta la lista de los 26 jugadores convocados

¿Qué se menciona en el comunicado?

El gobierno capitalino fue quien mencionó la medida que tomaron con respecto a las actividades académicas y la inauguración del mundial.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación básica ni media superior para la Ciudad de México. 


"Estamos hablando del día de la inauguración". Nada más".


También te puede interesar: Mundial 2026: Ochoa se une a la lista de jugadores con más Copas del Mundo en la historia


¿Para nivel superior también aplica la suspensión?


Este comunicado va dirigido a los niveles de planteles educativos públicos; para otras instituciones del sector privado aún no se ha definido de manera pública, aunque se expuso que se anunciará en los próximos días, mientras que se invita a explorar esquemas alternativos de trabajo de manera voluntaria.


Por último, el gobierno convocó a cámaras empresariales y sectores privados a buscar modalidades que permitan a los trabajadores seguir laborando sin necesidad de presentarse físicamente, aunque sin obligación para los patrones.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Mundial 2026 clases inauguración, Mundial, manera, quien

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas