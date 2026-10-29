Shelby Barber Shop se pronuncia tras asesinato de Scarlet en sus instalaciones en Durango

Tras el asesinato de Scarlet, una mujer trans, al interior de una barbería de la ciudad de Durango, Shelby Barber Shop emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y fijó su postura sobre los hechos.

El establecimiento expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima, así como a la comunidad LGBTIQ+, y manifestó su respeto a la dignidad humana.

“En Shelby Barber Shop lamentamos profundamente los hechos ocurridos en nuestras instalaciones, que tuvieron como consecuencia la pérdida de una vida humana”, señaló el negocio.

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Empresa atribuye los hechos a una conducta individual

Como parte de su posicionamiento, Shelby Barber Shop sostuvo que lo sucedido corresponde a la conducta individual de quien presuntamente cometió la agresión y que esta no representa los valores ni la postura de todos sus socios y colaboradores.

Asimismo, expresó su confianza en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes.

El comunicado no precisa qué relación tenía el presunto agresor con el establecimiento ni detalla medidas internas a raíz de lo ocurrido.

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FB: Shelby Barber Shop

El asesinato de Scarlet

Los hechos se registraron durante la madrugada del jueves 29 de octubre, en una barbería ubicada sobre el bulevar Cima, en el fraccionamiento Puertas de San Ignacio de la capital duranguense.

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El reporte al sistema de emergencias se realizó alrededor de las 05:30 horas. Tras la intervención de las corporaciones de seguridad, un hombre identificado como Erick “N”, señalado como presunto responsable, fue detenido y trasladado a la Fiscalía General del Estado.

Scarlet tenía 34 años y era originaria del municipio de San Dimas. Su asesinato provocó pronunciamientos de integrantes de la comunidad LGBTQ+, quienes exigieron justicia, respeto a su identidad y evitar discursos de odio o expresiones que criminalicen a la víctima.

Activistas también solicitaron que las investigaciones se realicen con perspectiva de género y que el caso sea investigado como un transfeminicidio.