'Si el Gobernador se sintió embarrado, pues que se limpie', responde secretario de Zacatecas a Esteban Villegas

Tras los hechos violentos registrados en Zacatecas, donde fueron localizadas sin vida varias personas y las declaraciones del secretrio de Seguridad Pública de ese estado, Arturo Medina Mayoral, asegurando que los grupos delictivos se "han replegado a Durango" luego de un operativo, se ha generado un intercambio de declaraciones entre el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, y el gobernador Esteban Villegas.

La declaración de las autoridades vecinas fue retomada en la capital duranguense, en donde se le cuestionó al mandatario estatal sobre la situación y dijo que no quería que los "embarraran" en algo que "tenían que resolver ellos".

"A lo mejor tienen información, yo no tengo información y es mi estado, de que se estén yendo a la sierra. Digo, el estado es tan grande, que está bien complicado y lo más fácil es decir 'se están yendo a otro lado'", declaró.

Además de pedirles que resolvieran sus problemas y que "no se lavaran las manos" con lo ocurrido, y que si es algo oficial "lo digan sin recurrir a los medios".

La declaración fue abordada durante una rueda de prensa con Reyes Mugüerza, cuestionándole qué pensaba al respecto de lo que dijo Villegas Villarreal, asegurando que sí lo escuchó, pero que la información que se ha emitido es lo que está sucendiendo y que decir la realidad "no es embarrar a nadie".

Primero hizo referencia a los detenidos por el hecho violento, manifestando que uno de ellos es originario de Durango, y posteriormente presentó un informe en donde se dio a conocer que a lo largo del 2026 se han arrestado a decenas de personas foráneas y la entidad duranguense ocupa el primer lugar con un total de 70.

"Si él se sintió embarrado, pues que se limpie, pero sus razones tendrá", agregó.

Añadió que los operativos y acciones que está realizando el gobierno de Zacatecas está desplazando al grupo criminal hacia la entidad duranguense.