¡Sold out, otra vez! Enjambre agota nuevos boletos liberados para concierto en Festival Revueltas 2026

Desde que se dio a conocer que la banda mexicana Enjambre llegaría a Durango como parte del Festival Revueltas 2026, el concierto generó altas expectativas de los duranguenses, y apenas unos minutos después de que comenzara la venta de boletos este pasado miércoles 2 de septiembre, las entradas se agotaron. Este jueves, la organización del Festival dio a conocer la apertura de nuevas localidades; sin embargo, la agrupación logró hacer sold out por segunda ocasión.

Fue el pasado lunes 31 de agosto cuando se dio a conocer que la banda mexicana de indie rock ofrecería un concierto en la ciudad de Durango el próximo 15 de octubre, como parte de la edición 2026 del Festival Revueltas.

El anuncio generó altas expectativas por parte de duranguenses, que comenzaron a compartir a través de redes sociales su emoción por el concierto.

El Festival Revueltas dio a conocer que en esta ocasión los conciertos principales, como los de Kalimba, Las Despechadas y Enjambre, que se llevarán a cabo en la Plaza IV Centenario, contarán con una zona preferente al frente, a la que se podría acceder a través de la compra de boletos que se ofrecerían en la plataforma de Newticket.

Sin embargo, el resto de los accesos serán gratuitos, por lo que aquellas personas que no adquieran boletos podrán disfrutar de igual manera de los espectáculos musicales.

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Segundo sold out de Enjambre

Desde que salieron a la venta las entradas este pasado miércoles, el concierto de Enjambre fue el que tuvo más demanda, pues apenas habían pasado unos minutos cuando en el sitio web ya no se podían encontrar boletos disponibles, de los 750 que fueron habilitados.

Sin embargo, este jueves 3 de septiembre la organización anunció que, debido a la alta demanda, se habilitó una nueva zona preferente, con el mismo costo de 900 pesos por boletos, que ya se encontraban disponibles a través de la misma plataforma de Newticket.

Apenas unas horas después del anuncio, los 260 lugares adicionales se agotaron, por lo que actualmente ya no se pueden encontrar boletos en la plataforma.

Sin embargo, cabe recordar que, tal como ha dado a conocer el Festival Revueltas, la mayoría del acceso será gratuito, por lo que aquellas personas que quieran acudir al concierto aún tendrán la oportunidad de hacerlo, únicamente llegando con tiempo de anticipación para asegurar su entrada.