¿Son duranguenses? Esto dijo Sheinbaum sobre los mexicanos fallecidos en Colombia tras el sismo

Durante la "Mañanera" de este lunes 17 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la muerte de dos mexicanos en el sismo de 7.4 grados que sacudió a Colombia la semana pasada.

Sheinbaum lamentó el deceso de los connacionales e informó que la Cancillería ya está en contacto con las familias de las víctimas, afirmando que se les está brindando el apoyo necesario.

¿Los fallecidos serían duranguenses?

Hasta ahora, el Gobierno de México no ha sido claro sobre la identidad de las víctimas.

Existe la posibilidad de que se trate de la pareja duranguense conformada por Mario Alberto Zapata y su esposa, Brenda Eloísa Flores, quienes se encuentran desaparecidos desde el sismo, pero no ha sido confirmado de manera oficial.

¿Qué se sabe de los duranguenses desaparecidos en Colombia?

Mario y Brenda estaban de vacaciones en Colombia cuando fueron sorprendidos por el fenómeno natural en la región de Pereira. Dicha zona sufrió graves daños por el terremoto, lo que dejó una cifra alta de fallecidos.

Sobre la desaparición de los esposos, su hija explicó en redes sociales que perdió todo contacto con ellos luego del sismo del 10 de agosto. Ante la desesperación y el caos por localizarlos, familiares emprendieron un viaje a Colombia para dirigirse directamente a la zona del desastre.

La pareja se hospedaba en el primer piso del Hotel Dibeni, uno de los edificios que colapsaron debido al movimiento telúrico. Familiares del matrimonio confirmaron que el teléfono celular de Mario sigue sonando, aunque nadie responde.