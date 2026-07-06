Sube a 5 la cifra de muertos por festejos del Mundial 2026 en CDMX; ¿quién es la quinta víctima mortal?

El Gobierno de la Ciudad de México actualizó la cifra de personas fallecidas durante los festejos relacionados con el Mundial 2026 y confirmó que ya suman cinco defunciones en la capital.

La mayoría de los casos se registró la semana pasada, luego del partido entre México y Ecuador, cuando miles de personas se concentraron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

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¿Qué dijeron las autoridades sobre la quinta defunción?

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, informó en conferencia de prensa que en lo que va del Mundial 2026 se han registrado cinco fallecimientos en la capital.

Sin embargo, la funcionaria no precisó las circunstancias de la quinta muerte ni aclaró si se trata de un caso no informado previamente. Lo que sí señaló es que las cinco defunciones corresponden a hechos ocurridos en la Ciudad de México.

¿Cuántas emergencias se han atendido durante el Mundial?

De acuerdo con el balance oficial, desde el inicio del Mundial 2026 se han brindado 3 mil 563 atenciones médicas y se han realizado 93 traslados hospitalarios.

Gasman detalló que los casos se clasificaron por niveles de triaje de la siguiente manera:

3 mil 438 casos no graves, clasificados en color verde.

109 casos que requirieron atención médica inmediata, ubicados en rojo.

11 casos considerados graves con prioridad de traslado, clasificados en amarillo.

5 personas fallecidas, registradas en color negro.

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Mensaje del Gobierno capitalino

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas durante los festejos de la semana pasada y aseguró que la administración capitalina mantiene acompañamiento permanente.

También destacó que, tras el partido entre México e Inglaterra, la jornada concluyó con saldo blanco y prácticamente sin incidentes.

Los primeros cuatro fallecimientos

La semana pasada, las autoridades confirmaron la muerte de cuatro personas en distintos puntos cercanos al Ángel de la Independencia. Tres de ellas fallecieron por asfixia y una más murió en el hospital mientras recibía atención médica.

En este último caso, relacionado con el joven Isaías Trejo, de 19 años, la carpeta de investigación sigue abierta para determinar si existen otros delitos vinculados con lo ocurrido.