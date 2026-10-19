Sujeto entra a vivienda y ataca con machete a un hombre, en la colonia Costitución

Un hombre resultó lesionado con un machete durante la madrugada de este lunes 19 de octubre, luego de que un sujeto ingresara a su domicilio y comenzara a discutir con él, hasta que terminó atacándolo con el arma blanca, en la colonia Constitución, de la ciudad de Durango.

El afectado fue identificado como Luis Iván Hernández Ruiz, de 34 años de edad, con domicilio en la calle 24 de Febrero, quien sufrió una herida profunda en el antebrazo izquierdo , por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital General 450 para recibir atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada por su primo, Jonathan Alejandro, de 21 años, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 01:30 horas, cuando ambos se encontraban en el interior de la vivienda de Luis Iván, en compañía de otro vecino, consumiendo bebidas alcohólicas.

Según su declaración, la puerta del domicilio permanecía abierta cuando repentinamente llegó un hombre, vecino de la misma colonia, quien ingresó al inmueble y comenzó a discutir con Luis Iván por motivos que hasta el momento se desconocen.

Sin embargo, durante el altercado, el sujeto sacó un machete y atacó al propietario de la vivienda, causándole una herida en el brazo izquierdo, para posteriormente retirarse del lugar, sin que se proporcionaran mayores características del presunto agresor.

Al observar que Luis Iván sangraba abundantemente, su primo y otro vecino que se encontraba con ellos decidieron auxiliarlo y solicitaron un taxi para trasladarlo de inmediato al Hospital General 450, donde su ingreso quedó registrado aproximadamente a las 02:00 horas.

Personal médico diagnosticó una herida por arma blanca en el antebrazo izquierdo, la cual, debido a su profundidad, requirió que el paciente permaneciera internado y bajo observación. Por su parte, agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Durango acudieron al hospital para recabar información sobre lo sucedido, ya que los familiares señalaron que conocen el domicilio del presunto responsable, aunque no proporcionaron su identidad.