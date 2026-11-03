Suspenden en X cuenta atribuida a Andy López Beltrán tras su mensaje matutino

Andrés Manuel López Beltrán volvió al centro de la conversación pública este martes, luego de difundir un mensaje para responder a los señalamientos en su contra. Durante la misma jornada también circularon imágenes de una cuenta con su nombre que aparece suspendida en X.

El perfil identificado como @AndyLopezBeltra muestra el aviso “Cuenta suspendida”, acompañado de la leyenda habitual de la plataforma: “X suspende las cuentas que incumplen nuestras Reglas”.

Sin embargo, no está confirmado que ese usuario pertenezca al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que la suspensión no puede presentarse como una sanción directa contra él.

Captura de Pantalla X

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¿Qué se sabe de la cuenta suspendida?

La imagen del perfil comenzó a difundirse este martes 3 de noviembre, mientras distintos medios publicaban información sobre el posicionamiento del político tabasqueño.

Las versiones sobre la cuenta son contradictorias: algunas publicaciones la identifican como suya, mientras otras señalan que se trataba de un perfil que se hacía pasar por López Beltrán. Hasta ahora, no se cuenta con elementos verificables que permitan establecer quién la administraba.

Tampoco se ha dado a conocer una explicación específica de X sobre el motivo de la suspensión, desde cuándo está vigente o si será temporal o definitiva.

Aunque la captura circuló el mismo día del mensaje, no hay información que permita afirmar que la medida ocurrió después del video o como consecuencia de su contenido. Algunos reportes señalan que el perfil ya aparecía suspendido antes del horario anunciado para su intervención.

López Beltrán niega vínculos con huachicol fiscal

El mensaje de López Beltrán fue difundido este martes mediante Instagram, desde Tabasco, después de que un día antes anunciara una intervención dirigida a sus seguidores, a la militancia de Morena, a los medios de comunicación y al público en general.

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En el video, rechazó estar relacionado con el huachicol fiscal y negó haber intervenido en la asignación de contratos públicos para favorecer al empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio.

También sostuvo que existe una campaña de desprestigio contra él, su padre y el movimiento de la Cuarta Transformación, de la que responsabilizó a empresarios y periodistas.

Su posicionamiento coincidió con la difusión de las capturas de X; sin embargo, la identidad de quien administraba el perfil y las circunstancias de su suspensión permanecen sin aclararse.