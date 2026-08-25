Tarifa preferencial en Durango es legal también los fines de semana y vacaciones: Transportes

La ley en Durango no contempla que se deba dejar de aplicar la tarifa preferencial a estudiantes los fines de semana, confirmó el subsecretario de Movilidad y Transportes, Rafael Valentín Aragón, luego de las declaraciones del dirigente de la Alianza quien dijo que la tarifa sólo aplica en días hábiles.

“La ley no excluye en ningún artículo, en ninguna fracción el sábado y el domingo de la tarifa preferencial. Así tenemos que dejarlo claro”, enfatizó.

Refirió que el artículo 43 fracción XIV de la Ley de Transportes del Estado establece que se le debe aplicar a los estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad un descuento de 50 por ciento en el transporte público.

Dijo que anteriormente se otorgaba una credencial por parte de Transportes pero por el costo que implicaba se optó por aplicar la tarifa preferencial con la credencial de estudiante, como lo marca el artículo 63.

“Entonces no hay ninguna exclusión. Sí dejar claro eso: en ningún apartado, en ningún artículo se excluye y esto no es algo nuevo, esto ya tiene mucho tiempo que esta ley tiene vigencia y en la ley nueva que salió en el 2023 establece exactamente lo mismo. De modo tal que aquí no debe haber controversia”, estableció.

Por lo que llamó a todos los sindicatos a respetar esta disposición legal y tener empatía. “El estudiante tiene que hacer tarea los fines de semana, tiene que hacer traslados, eso ocurre de manera cotidiana. Todos tenemos hijos o hemos tenido hijos que han ocupado transporte público y uno recuerda su época de estudiante y era común sábados y domingos trasladarse, son estudiantes”, indicó.

Inclusive en temporada vacacional, se debe aplicar la tarifa preferencial. “Siguen siendo los estudiantes, que están en receso o periodo vacacional”, agregó.

Y advirtió que no respetar la tarifa preferencial implica consecuencias administrativas que contemplan sanciones como la cancelación temporal de la licencia o hasta el retiro de la unidad, en caso de reincidencia.