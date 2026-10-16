Taxista llega ebrio a casa y agrede a su pareja en Durango

Una mujer solicitó la intervención de elementos de la Policía Municipal durante la madrugada de este viernes 16 de octubre, luego de que su pareja sentimental, de oficio taxista, llegara presuntamente en estado de ebriedad a su domicilio y comenzara a agredirla, en el fraccionamiento Rinconada Las Flores, de la ciudad de Durango.

Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 02:00 horas, en una vivienda ubicada sobre la calle Rinconada Orquídeas, cerca de su cruce con Rinconada Crisantemo, donde la afectada pidió apoyo a través del número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), quienes se entrevistaron con Esmeralda, de 35 años de edad, quien manifestó que momentos antes su pareja sentimental, identificado como Alejandro, de 34 años, había llegado a la vivienda bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con la declaración de la mujer, el hombre comenzó a comportarse de manera violenta contra ella, situación que la llevó a solicitar la presencia de las autoridades; sin embargo, antes de que arriba ran los agentes municipales, el señalado abandonó el domicilio, por lo que no fue posible realizar su detención.

Tras conocer lo sucedido, los elementos brindaron orientación a la afectada sobre los pasos que debía seguir para acudir ante la Fiscalía General del Estado de Durango y presentar la denuncia correspondiente, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las medidas de protección que pudieran ser necesarias.