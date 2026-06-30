¿Te pican más los mosquitos? El calor, el sudor y hasta tu sangre podrían influir

Con el regreso de las altas temperaturas también vuelve una de las molestias más comunes de la temporada: los mosquitos. En patios, jardines, habitaciones o incluso dentro de casa, estos insectos suelen aparecer con más frecuencia cuando hay calor, humedad y recipientes con agua acumulada.

Y con ellos también regresa una pregunta muy común: ¿por qué parece que los mosquitos pican más a unas personas que a otras?

Aunque durante años se ha dicho que el tipo de sangre puede influir, la explicación es más amplia. Los mosquitos no se guían únicamente por el grupo sanguíneo, sino por una combinación de señales que les permiten detectar a las personas: el dióxido de carbono que exhalan, el olor corporal, el sudor, la temperatura de la piel e incluso el color de la ropa.

Algunos estudios han señalado que las personas con sangre tipo O podrían resultar más atractivas para ciertos mosquitos, en comparación con otros grupos sanguíneos. Sin embargo, los especialistas advierten que este no es el único factor ni significa que todas las personas con ese tipo de sangre vayan a recibir más picaduras.

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El sudor y el calor también cuentan

Durante la temporada de calor, el cuerpo suda más y aumenta la temperatura corporal. Esto puede hacer que algunas personas sean más fáciles de detectar para los mosquitos, sobre todo después de hacer ejercicio, caminar bajo el sol o permanecer en espacios calurosos.

El dióxido de carbono que se expulsa al respirar también funciona como una señal para estos insectos. Por eso, los mosquitos pueden localizar a una persona incluso antes de acercarse a la piel.

A esto se suman otros factores como el olor natural del cuerpo, ciertos perfumes o cremas con aromas intensos, así como la ropa oscura, que puede atraer más calor y hacer más visible a una persona para los mosquitos.

¿Qué personas pueden atraer más mosquitos?

No existe una sola respuesta, pero entre los factores que pueden aumentar la atracción se encuentran:

El sudor.

La temperatura corporal elevada.

El dióxido de carbono que se exhala al respirar.

La actividad física reciente.

El olor corporal.

El uso de perfumes o aromas fuertes.

La ropa oscura.

El tipo de sangre, aunque no es determinante por sí solo.

Por eso, dos personas pueden estar en el mismo lugar y recibir una cantidad muy distinta de picaduras.

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No es solo comezón

Aunque muchas picaduras solo causan comezón, inflamación o enrojecimiento, los mosquitos también pueden representar un riesgo para la salud, ya que algunas especies transmiten enfermedades como dengue, zika o chikungunya.

Por ello, la prevención no debe limitarse al uso de repelente. También es importante evitar que los mosquitos se reproduzcan cerca de las viviendas.

Las autoridades sanitarias recomiendan eliminar recipientes que acumulen agua, como cubetas, botellas, llantas, macetas, floreros, bebederos de mascotas y tinacos destapados. Incluso pequeñas cantidades de agua estancada pueden convertirse en criaderos.

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¿Cómo protegerse?

Para reducir el riesgo de picaduras durante la temporada de calor, se recomienda:

Usar repelente cuando se permanezca al aire libre o en zonas con presencia de mosquitos.

Utilizar ropa clara y, de ser posible, prendas que cubran brazos y piernas.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Mantener patios, jardines y azoteas limpios.

Vaciar, tapar o voltear recipientes que puedan acumular agua.

Cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de mascotas.

Evitar perfumes muy intensos cuando se estará al aire libre.

Revisar después de lluvias cualquier objeto que pueda almacenar agua.

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El grupo sanguíneo no lo explica todo

Aunque la idea de que los mosquitos “prefieren” a ciertas personas tiene algo de respaldo científico, el tipo de sangre no basta para explicar por qué alguien recibe más picaduras.

En realidad, los mosquitos responden a una combinación de factores: calor, sudor, respiración, olores corporales, ropa y condiciones del entorno.

Por eso, más que preocuparse por el grupo sanguíneo, la recomendación principal es reforzar la prevención durante los días de calor y después de las lluvias. Un patio limpio, sin agua estancada y con medidas básicas de protección puede hacer la diferencia para evitar picaduras y reducir riesgos para la salud.

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