Tienda japonesa Daiso anuncia su llegada a México, ¿dónde estarán sus primeras sucursales?

La cadena japonesa Daiso, especializado en productos de precio único iniciará operaciones en México con la apertura simultánea de varias sucursales en México. Lo que ha generado expectativa por su diversidad de productos y promete ser un nuevo competidor en el país.

Esta empresa es conocida en el país asiático como la tienda "todo por 100 yenes", ofrecerá miles de artículos para el hogar, papelería, cocina, etcétera, lo que en nuestro país pudiera rondar los 20 pesos para algunos productos.

¿En qué países tiene presencia Daiso?

La entrada a México para el mes de septiembre de este año, según reveló el análista en reatail, conocido en 'X' como 'Oscar Report' causa gran expectativa porque cuenta con 1,107 tiendas en 25 países, que incluye a Estados Unidos, Brasil, Filippinas y Tailandia.

A nivel global, Daiso opera 5,891 tiendas donde comercializa alrededor de 58,000 productos bajo las marcas DAISO, Standard Productos y THREEPPY. Durante el último ejercicio fiscal de marzo de 2025 a febrero de 2026, la compañía registró ventas consolidadas por aproximadamente 4,866 millones de dólares.

¿En qué ciudades tendrán sus primeras sucursales?

La compañía informó en un comunicado que sus primeras sucursales abrirán abrirán en Mundo E, Tlanepantla y Multplaza Izcalli, Cuautitlán Izcalli en el Estado de México donde ofrecerán alrededor de 17 productos, que van desde artículos para el hogar hasta productos de uso cotidiano.

La empresa añadió que su objetivo es cerrar 2026, con cinco tiendas en el país, en alianza con un operador local y acelerar posteriormente su expansión hacia otras zonas urbanas. Por lo que marcará un mercado donde las cadenas asiáticas de productos para el hogar han cobrado popularidad en los años recientes.

La empresa eligió México para establecer algunas sucursales, por tratarse de un país con una población cercana a 130 millones de habitantes y con potencial ampliar su crecimiento económico. Buscarán trabajar de manera estrecha con un socio local para adaptar el surtido de productos a las preferencias de los consumidores mexicanos.