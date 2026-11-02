Tragedia aérea en Florida: identifican a copiloto de 20 años; investigan ruptura del jet en pleno vuelo

La investigación del accidente aéreo que dejó nueve muertos el domingo 1 de noviembre en Florida comenzó a revelar nuevos detalles sobre lo ocurrido antes del impacto, mientras familiares identificaron a una joven copiloto entre las víctimas de la tragedia.

Este lunes, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informó que existen indicios de que la aeronave comenzó a fragmentarse antes de estrellarse. Sin embargo, las autoridades todavía no han determinado qué provocó su caída cerca de una comunidad de casas móviles en el condado de Palm Beach.

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Una copiloto de 20 años entre las nueve víctimas

Una de las personas fallecidas fue identificada por su familia como Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, quien viajaba como copiloto del jet privado. Su padre, Allan Filgueiras, confirmó su muerte a NBC6, mientras que su madre, Camila Corteleti, también corroboró la información ante medios estadounidenses.

La joven había obtenido su licencia de piloto privado en 2023, cuando tenía 17 años y estudiaba en West Boca Raton Community High School. Su preparación recibió apoyo del programa de aviación de la escuela y su historia llamó la atención por una particularidad: aprendió a pilotar antes de obtener su licencia para conducir un automóvil.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Nathalia acumulaba más de mil 300 horas de vuelo y trabajaba para una empresa de vuelos privados con sede en Fort Lauderdale. Sus familiares señalaron que volar era una de sus mayores pasiones. Hasta el momento, los investigadores no han establecido quién llevaba los controles durante la emergencia.

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La NTSB confirmó que en la aeronave viajaban siete pasajeros y dos integrantes de la tripulación. Ninguno sobrevivió. Al corte de la información disponible este lunes, las autoridades no habían divulgado la lista completa de las víctimas; la identificación de Nathalia fue proporcionada por su familia.

El avión era un Bombardier Learjet 60, matrícula N722BD, fabricado en 2004. Había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino North Eleuthera, en Bahamas. Según registros de la Administración Federal de Aviación citados por la publicación especializada Aviation International News, estaba registrado a nombre de LR60271 LLC, una sociedad domiciliada en Delaware.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:50 horas locales en el área de Greenacres, junto a Military Trail y cerca del acceso a una comunidad de casas móviles. La aeronave cayó en un pronunciado descenso y explotó al impactar, dejando un profundo cráter y restos dispersos en los alrededores.

FlightRadar24

Reportaron hielo y turbulencia antes de la caída

Antes de la caída, las comunicaciones con control aéreo registraron reportes de acumulación de hielo, turbulencia y precipitación. La tripulación solicitó autorización para ascender y, poco después, declaró una emergencia al advertir que el avión descendía rápidamente y se encontraba en una condición de exceso de velocidad.

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Aunque las condiciones meteorológicas forman parte de los elementos que serán analizados, esos reportes todavía no permiten establecer la causa del accidente.

Tom Chapman, integrante de la NTSB, explicó que los indicios de desprendimientos antes del impacto obligan a buscar piezas a cierta distancia del punto donde cayó el jet. Por su parte, el investigador Timothy Monville señaló que recuperar los principales restos del cráter será uno de los mayores desafíos y requerirá varios días de trabajo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para reconstruir la secuencia del vuelo y esclarecer por qué la aeronave terminó precipitándose a tierra.