Tráiler atropella a mujer afuera de maquila y huye; cámaras del C5 lo ubican en Durango

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por un tráiler en el exterior de una maquiladora ubicada sobre la carretera a Parral, en la ciudad de Durango, cuyo conductor se dio a la fuga; sin embargo, mediante el seguimiento de las cámaras de vigilancia del C5, elementos de la Policía Estatal lograron localizarlo y detenerlo.

El hecho se registró aproximadamente a las 18:00 horas del jueves 15 de octubre, en el exterior de la maquiladora Samas, ubicada en la colonia Industrial Nuevo Durango, donde una mujer identificada como Claudia Margarita Armas Ruiz fue embestida por un camión de carga de color azul, con caja blanca y placas de circulación 88BF4G.

Tras el atropellamiento, el conductor de la pesada unidad continuó su marcha, mientras que al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a la afectada y posteriormente la trasladaron a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para recibir atención médica.

Ante la fuga del operador, personal del C5 comenzó a dar seguimiento al tráiler mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en distintos cruceros de la ciudad, hasta ubicar su desplazamiento hacia el sector del fraccionamiento Fidel Velázquez, por lo que se solicitó la intervención de elementos de la Policía Estatal.

Fue sobre la avenida Fidel Velázquez, a la altura del fraccionamiento Rinconada Haciendas, donde los agentes localizaron la unidad y a su conductor, identificado como Ramiro, de 58 años de edad, originario de Gómez Palacio, quien aparentemente se encontraba desorientado y presentaba dificultades para coordinar sus movimientos y el habla.

Según el reporte, el propio operador manifestó encontrarse bajo los efectos de medicamentos controlados, situación que deberá ser investigada por las autoridades.

Finalmente, tras identificar el tráiler como la unidad presuntamente involucrada en el atropellamiento, los agentes procedieron a la detención del conductor y al aseguramiento del vehículo, quedando ambos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en las lesiones ocasionadas a la mujer.