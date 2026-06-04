Tras enfrentamiento en Praxedis, regidores aseguran que Durango sigue una ciudad tranquila

Aunque el enfrentamiento que se registró en Loma de Praxedis el pasado 3 de junio en Durango, dejó como saldo varias personas lesionadas y al menos un elemento de la Guardia Nacional sin vida, más aseguramiento de vehículos, regidores aseguraron que la ciudad mantiene condiciones de tranquilidad.

El regidor Diego Armando Flores Arreola precisó que, gracias a la pronta reacción de las corporaciones de seguridad, Durango sigue siendo una ciudad tranquila.

Llamó a la ciudadanía a permanecer tranquila y descartó que se puedan detonar hechos similares, pues además las corporaciones atenderán este tipo de situaciones.

Sobre la versión oficial de lo ocurrido y la discrepancia entre las imágenes que se pudieron observar en transmisiones en vivo y videos difundidos en redes sociales, comentó que es necesario ser prudentes con la información y esperar a lo que informen las autoridades de Seguridad Pública.

También señaló que se debe esperar la información que puedan proporcionar el Ejército y la Guardia Nacional, ya que en el caso de las armas de fuego se trata de un tema de competencia federal.

Por su parte, el regidor Iván Gurrola Vega comentó que no se ha brindado información directa sobre lo ocurrido a los integrantes de la Comisión de Seguridad, sin embargo, considera que la reacción de las autoridades fue correcta.

“Realmente desconocemos más allá de la información oficial. Creo que lo que está claro para todos es que hubo una reacción inmediata, lo cual me parece positivo y debe generar tranquilidad entre la población”.

A nivel general, sobre el tema de seguridad, comentó que siempre representa un reto, por lo que se realiza un esfuerzo tanto a nivel local como nacional para presentar avances en la materia.