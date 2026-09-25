Trayectoria del huracán Polo HOY 25 de septiembre: ¿dónde habrá lluvias fuertes?

El huracán Polo se ha intensificado durante la madrugada, cuando se creía que iba hacía la degradación de su nivel de fenómeno ambiental. Actualmente se despalza mar adentro en paralelo a las costa del Pacífico mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ya ha advertido de la zonas en que impactará.

De acuerdo con la información, durante la tarde del jueves había disminuído su intensidad a categoría 4 pero la madrugada de 25 de septiembre volvió a ser 5 por tercera vez consecutiva , que es la máxima en la escala para medir la intensidad de los huracanes. Por lo que seguir las medidas preventivas en diferentes regiones cobrarán gran relevancia.

¿Dónde impactará el huracán Polo?

El SMN ya tiene previsto que Polo impacte Baja California Sur en nivel 1. A su vez la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha informado que el centro del ciclón se encuentra a 430 kilómetros al suroeste de Cabo Corriente en Jalisco , con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora.

Este huracán se mantiene en la máxima categoría de alerta en la escala Saffir-Simpson, lo que podría traer precipitaciones generadas por este sistema que pudieran generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas en los estados que presentaremos a continuación.

¿En que estados habrá lluvias fuertes HOY 25 de septiembre?

De acuerdo con la publicación por medio de la cuenta de X de la Conagua se tiene pronosticado que la lluvias muy fuertes estén presentes en Nayarit. A su vez que estados como Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán tengan lluvias fuertes.

Durante el fin de semana se prevé que Polo se acerque a las costas mexicanas para tocar tierra apróximadamente el lunes en Baja California Sur y Sonora con categorías que irían entre 1 y 2. Por lo que la península ubicada en el noreste del país.