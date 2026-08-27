Tres futbolistas mexicanos pusieron fin a su aventura en Europa, luego del Mundial 2026, ¿quiénes son?

Después de una participación calificada por muchos especialistas como "buena" se pensaba que sería la vitrina para que algunos de los seleccionados emigraran al fútbol europeo, pero para sorpresa de muchos tres de los elementos que fueron convocados por Javier Aguirre para la justa del verano han sido repatriados a equipos de la Liga MX.

La realidad es que los tres futbolistas repatriados, enfrentaron momentos de inestabilidad que habrían complicado su estancia en el viejo continente, por lo que para este cierre de mercado de fichajes son cada vez menos los representantes del futbol nacional en ligas de UEFA.

¿Quiénes son los 3 mexicanos que regresaron a la Liga MX después del mundial?

Orbelín Pineda, futbolista que en el pasado logró un campeonato con Cruz Azul y las Chivas rayadas del Guadalajara en la época de Matías Almeyda, que justo fue el técnico que lo dirigía en su anterior club el AEK de Atena en donde habría perdido protagonismo quién influído en el regreso del 'Maguito' a la Liga MX para jugar con Rayados de Monterrey.

Jorge Sánchez, es sin duda el de menor participación destacad tuvo en su paso por europa después de tener un experiencia de menos de seis meses con el PAOK en Grecia al igual que Pineda donde solo disputó 11 partidos. Actualmente jugará para los rojinegros del Atlas.

"El Chino" Huerta, quería permanecer pero no entró en planes con el Anderlecht

Uno de los fichajes que pintaba para más después de emigrar a la liga belga con el Anderlecht en enero de 2025, es sin duda el caso de César "El Chino" Huerta, quien al no entrar en planes con el club debido a las constantes lesiones, que truncaron su regularidad, lo que incluso, originó que en el mundial solo pudiera disputar seis minutos contra Corea del Sur.

En su llegada a México, Huerta ha sido cuestionado sobre su regreso a la Liga MX, pero el actual futbolista de Pumas, negó el no haber insistido por una oportunidad en lo que sería este mercado de fichajes. Huerta actualmente ha firmado por tres años con la escuadra azul y oro y utilizará el dorsal '10' de la escuadra universitaria.

Por lo que a pesar de que la Selección Mexicana de Fútbol, en el papel tuvo una destacada apreticipación solo el caso de la 'Hormiga' González ha sido el único futbolista que logró conseguir una oportunidad en el fútbol europeo al ser contratado por el Olimpiakos procedente del Club Guadalajara. Estos tres regresos demuestran que la baja oferta por jugadores mexicanos en europa.