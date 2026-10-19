¿Una horrible coincidencia? Muerte de sacerdote en Ecuador recuerda escena de película de terror de hace 31 años

La muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, ocurrida mientras celebraba una misa en Ecuador, continúa causando conmoción. Sin embargo, durante el fin de semana surgió una comparación que ha provocado sorpresa entre usuarios de redes sociales, debido a su inquietante parecido con una escena del cine de terror.

Lo que parecía una secuencia creada exclusivamente para una película terminó recordando, más de tres décadas después, una tragedia real que quedó registrada durante una transmisión en vivo.

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El accidente ocurrió el sábado 17 de octubre, en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, donde el religioso perdió la vida después de que una enorme cruz de madera se desplomara sobre él durante una celebración eucarística.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente, pero algunos internautas encontraron una semejanza particularmente perturbadora con una producción cinematográfica estrenada en 1995.

La escena de terror que hoy causa escalofríos

Se trata de El día de la bestia, película española dirigida por Álex de la Iglesia, que combina terror, humor negro y elementos religiosos relacionados con el Apocalipsis.

En una de sus primeras escenas, el padre Ángel Berriatúa conversa con otro sacerdote dentro de una iglesia y le revela que ha descubierto información relacionada con el nacimiento del Anticristo.

Cuando ambos se disponen a abandonar el lugar, una enorme cruz situada en el altar se desploma repentinamente sobre el sacerdote que acompaña al protagonista, provocándole la muerte.

La secuencia, concebida como parte de una historia de ficción, presenta una semejanza difícil de ignorar con lo ocurrido en Guayaquil: un sacerdote, una iglesia y una pesada cruz que cae inesperadamente.

Aunque las circunstancias son diferentes, el parecido visual entre ambos acontecimientos ha provocado que fragmentos de la película vuelvan a compartirse en internet.

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Una coincidencia que cumple 31 años este lunes

Otro detalle que ha llamado la atención es la antigüedad de la película y la cercanía de las fechas.

El día de la bestia se estrenó en España el 19 de octubre de 1995, por lo que este lunes se cumplen exactamente 31 años de su llegada a los cines.

La tragedia del padre Patricio ocurrió apenas dos días antes de este aniversario, el sábado 17 de octubre de 2026, una coincidencia temporal que ha añadido un elemento más a las conversaciones sobre el caso.

Algunos usuarios incluso han planteado teorías sobre una supuesta predicción cinematográfica, aunque no existe evidencia que permita establecer una relación entre la película y el accidente.

La escena forma parte de una historia ficticia y su parecido con lo sucedido en Ecuador constituye una coincidencia, por impresionante que resulte.

¿De qué trata 'El día de la bestia'?

La película sigue la historia del padre Ángel Berriatúa, un sacerdote convencido de haber descifrado un mensaje oculto en el Apocalipsis de San Juan.

Según su interpretación, el Anticristo nacerá en Madrid durante la Navidad de 1995, por lo que decide emprender una peculiar misión para impedirlo.

La producción, protagonizada por Álex Angulo, Santiago Segura y Armando de Razza, se convirtió en una de las películas más reconocidas del cine español de los años noventa.

Su combinación de humor negro, violencia y simbolismo religioso explica el carácter perturbador de algunas de sus escenas, incluida la caída de la cruz.

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Una tragedia real detrás de la comparación

Más allá de las teorías surgidas en internet, el fallecimiento del padre Patricio Sánchez Molinari representa una pérdida para la comunidad católica de Guayaquil.

El accidente ocurrió durante una ceremonia religiosa que estaba siendo transmitida en vivo, por lo que los momentos de la tragedia quedaron registrados en video.

La Congregación del Santísimo Redentor y la Arquidiócesis de Guayaquil convocaron a una misa en memoria del sacerdote para el pasado domingo 18 de octubre, en el mismo templo donde ocurrió el accidente, como parte de las actividades religiosas organizadas tras su fallecimiento.

Mientras familiares, fieles y miembros de la comunidad religiosa lamentan su muerte, la comparación cinematográfica ha dado una nueva dimensión a la conversación que rodea el caso.

Una escena creada para provocar terror en la pantalla terminó encontrando, casi 31 años después, un inquietante parecido con una tragedia de la vida real.