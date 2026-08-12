UNAM desmiente a Cristian Castro: no tiene pase directo y tendrá que hacer examen de admisión

Christian Castro, ha estado en el ojo público recientemente debido a sus declaraciones, en las cuales afirmaba tener un acceso automático a la UNAM, por lo que la institución ha desmentido la declaración. Aquí los detalles.

El cantante aseveró que tras haber concluido sus estudios en una escuela afiliada, obtendría de forma directa a una carrera en la UNAM, lo que desató una ola de criticas que cobraron fuerza después de que hace apenas unos días la propia institución tuviera una polémica al detectar que sus aspirantes habrían "hecho trampa" en el examen en línea.

¿Qué dijo Christian Castro sobre el pase directo a la UNAM?

El debate surgió después de que Castro asegurará en un evento público que por el hecho de haber estudiado en una preparatoria afiliada, podría ingresar. Por lo que en redes sociales comenzaron a surgir criticas de usuarios en redes sociales por las delcaraciones del interprete de la canción 'Por amarte así'. Esto comentó:

“Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”, mencionó.

¿Qué respondió la preparatoria al ser consultada, por las declaraciones de Christian Castro?

Con información de una consulta del medio Infobae a representantes de PrepaW a través de WhatsApp, esto fue lo que aclararon:

“Nosotros somos una preparatoria privada avalada por la UNAM, sin embargo esto no quiere decir que una vez culminada la preparatoria con nosotros tendrás pase directo a la universidad en la UNAM”

.Al cuestionar a la institución sobre las facilidades que dan la Universidad da a sus estudiantes en cuanto a credencialización y actividades extracurriculares y sobre las declaraciones de Castro esto mencionaron: