¿Vance tocará tierra en México? Pronóstico acerca sus remanentes a Mazatlán

La trayectoria de Vance mantiene la atención sobre las costas del Pacífico mexicano. Mientras el ciclón pierde fuerza, los pronósticos apuntan a un desplazamiento hacia el noroeste durante los próximos días, con un posible acercamiento a una zona de especial interés para quienes viven o viajan desde Durango.

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¿Dónde podría tocar tierra Vance?

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), publicado al mediodía de este domingo 25 de octubre, todavía no establece un punto de entrada a territorio mexicano.

Sin embargo, proyecta que para el viernes 30 sus remanentes se encuentren aproximadamente a 80 kilómetros al oeste de Mazatlán, Sinaloa. Esa posición corresponde al mar, por lo que no equivale a un anuncio de impacto sobre el puerto.

Antes, el sistema avanzaría frente a Jalisco y Nayarit, mientras continúa debilitándose. Para el jueves 29, el SMN ya lo contempla como un ciclón postropical o remanentes.

Una trayectoria que todavía puede cambiar

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió en su discusión de la madrugada del domingo que persiste incertidumbre sobre la trayectoria y la intensidad del fenómeno, por lo que aún era demasiado pronto para determinar los posibles impactos del viento y las marejadas ciclónicas en las costas mexicanas.

Su pronóstico también anticipaba un debilitamiento progresivo, asociado con condiciones atmosféricas que dificultan la organización del ciclón, entre ellas los cambios del viento con la altura y la entrada de aire seco.

Por ello, las posiciones previstas para los próximos días deben interpretarse como estimaciones sujetas a actualización.

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CNPC

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Vance pierde fuerza, pero mantiene efectos en las costas

El registro del SMN de las 15:00 horas del domingo ubicó al sistema a 455 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140, correspondientes a una tormenta tropical.

El aviso del mediodía contemplaba lluvias muy fuertes en sectores de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de oleaje elevado.

El organismo estadounidense alertó que las precipitaciones asociadas con Vance podrían provocar inundaciones y deslizamientos en Colima y zonas del occidente de Michoacán y Jalisco, especialmente en terrenos de fuerte pendiente.

Aunque el centro permanezca sobre el océano, sus lluvias pueden generar afectaciones en tierra. El seguimiento de los avisos oficiales seguirá siendo necesario durante su avance por el Pacífico.