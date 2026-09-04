Vinculan a proceso a agente de la Guardia Nacional por accidente en el que murió una joven de 19 años

Adán, conductor de un automóvil de la marca Chevrolet, línea Camaro, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el accidente vial en el que perdió la vida María Alejandra, luego de que se estableciera que circulaba a exceso de velocidad al momento del hecho.

La investigación continuará para determinar con precisión la responsabilidad de Adán en los hechos.El juez de control determinó mantener las medidas cautelares que le permiten enfrentar el proceso en libertad.

Entre ellas se encuentra la obligación de acudir a firmar cada 15 días, además del depósito de una garantía económica por 50 mil pesos.

Lee: 'Te voy a extrañar pequeña': despiden en redes a joven que murió arrollada por Camaro en Durango

Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía General del Estado de Durango y la defensa podrán aportar los elementos que consideren necesarios para esclarecer lo ocurrido.

Durante la audiencia también se dio a conocer que Adán pertenecía a la Guardia Nacional y se encontraba de vacaciones cuando ocurrió el accidente . Debido a estos hechos, se informó que causará baja de dicha corporación.

La vinculación a proceso no implica una sentencia de culpabilidad, por lo que Adán mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el procedimiento judicial.