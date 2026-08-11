¿Vives en una región sísmica? Estos son los estados de México en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Esta enorme herradura de fuego cubre más de 40 mil kilómetros de extensión y es precisamente donde ocurre la mayor cantidad de sismos alrededor del mundo.

El Cinturón de Fuego abarca una cadena de límites entre placas tectónicas que rodea el océano Pacífico y mantiene una constante actividad sísmica y volcánica.

¿Qué significa Cinturón de Fuego y cómo funciona?

Según especialistas del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el Cinturón de Fuego es una cadena con forma de herradura que mide más de 40 mil kilómetros.

Ahí se concentra casi el 90 por ciento de los sismos del mundo, así como la gran mayoría de los volcanes activos. Este fenómeno ocurre por la interacción de las placas tectónicas; en algunas zonas, las placas oceánicas chocan con las continentales y se introducen debajo de ellas, provocando rupturas en la corteza terrestre.

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¿Estados del sur de México con mayor riesgo de sismos?

La zona sur del país es la que recibe gran parte de esta actividad por el movimiento de la placa de Cocos.

Estados como:

Se encuentran entre los primeros lugares de la lista de las zonas con mayor actividad sísmica; en estas entidades, la interacción de las placas tectónicas provoca que algunos de los sismos más fuertes ocurran ahí.

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Placas marinas en México

Esta zona de actividad sísmica sube por la costa del océano Pacífico y abarca los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit; en esta región, la interacción de las placas de Rivera y Cocos con la placa norteamericana provoca una fuerte presión en la corteza terrestre.

Estados que han sido afectados por terremotos

Los estados del centro de México, como Puebla, Morelos, Estado de México y la propia Ciudad de México, también resienten los efectos de los sismos.

La energía liberada en las costas del Pacífico viaja por las rocas y llega hasta los valles del centro del país; por ese motivo, las ondas sísmicas alcanzan los suelos de la capital, donde sus características pueden amplificar el movimiento.

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La falla de San Andrés

La actividad tectónica continúa hacia el golfo de California, donde las placas no chocan de frente, sino que se desplazan lateralmente, separando lentamente la península de Baja California del resto del continente.

Entre los estados cercanos a este sistema tectónico se encuentran: