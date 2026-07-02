WhatsApp: ¿Será obligatorio usar un nombre de usuario en lugar del número telefónico?

Una de las aplicaciones móviles favoritas del público en la actualidad es Whatsapp, incluso se ha vuelto una herramienta de trabajo indispensable para muchos. Por tal motivo, una de las actualizaciones de seguridad es el uso del nombre de usuario o "alias" pero, ¿Será obligatorio utilizarlo? Esto sabemos.

Aunque esta modalidad de nombre de usuario, ha sido implementada por distintas redes sociales desde sus inicios, la aplicación móvil ha implementado este mecanismo para que lo usuarios no den su número de teléfono como tal y pueden ser buscados con tan solo un @nombredeusuario, ya sea con un código de confirmación o habilitarlo para cualquier persona que conozca el "alias".

¿Será obligatorio usar un nombre de usuario en Whatsapp?

Aunque es recomendado que por seguridad de datos y con el fin de tener más variedad de asegurar tu cuenta ante el robo de información personal sensible, Whatsapp aclaró que esta nueva función de su aplicación no es obligatoria, por lo que cada usuario tendrá la opción de seguir de manera normal al proporcionar su número como hasta antes de esta actualización.

La empresa estadounidense aclaró que la función ha sido diseñada para ofrecer una alternativa para mantener la privacidad, pero no buscará reemplazar el sistema conocido y que hizo popular a la aplicación como el aceptar, bloquear e incluso reportar a nuevos contactos desconocidos o que tengan mensajes sospechos que pudieran vulnerar los datos de los usuarios.

¿Cómo activar el alias o nombre de usuario en Whatsapp?

Aunque no es obligatorio, como en la mayoría de las redes sociales conforme la popularidad llega los nombres de usuario se ocupan por usuarios los cuales reservan su nombre por lo que para los que no han recibido esta actualización pudiera que no alcancen el alias que tenían pensado como opción.

Para activar este mote, primeramente en tu dispositivo deberás ingresar a la aplicación y después dirigirte al apartado perfil, (ubicado en los tres puntos arriba de lado derecho) enseguida deberás seleccionar la opción "Cuenta".

Dentro de esta configuración aparecerá el nuevo apartado "nombre de usuario", es ahí donde se podrá crear y reservarlo antes de que actualización se encuentre disponible en todos los dispositivos.

Una recomendación adicional, es que en caso de usar el nombre como contacto para situaciones formales, como contacto de trabajo u escuela, es necesario que selecciones un nombre apropiado para la ocasión, por lo que el nombre que se asocie a la cuenta, ningún otro usuario podrá hacer uso o registrarlo.