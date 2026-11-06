'¡Y puro veneno!', Ponzoña Musical 'encenderá' la fiesta con concierto GRATUITO en Durango

Ponzoña Musical levantó la mano para integrarse a la celebración de una radiodusora en Durango capital y ofrecer un concierto totalmente gratuito en tierra alacranera.

Los oriundos de Durango, encabezados por Robert Valdez, formarán parte de la cartelera estelar por el séptimo aniversario de la estación de radio. La reconocida agrupación duranguense, que se ha consolidado en la escena musical bajo el lema "¡Y puro veneno, compa!", aceptó la invitación para amenizar la fiesta en el corazón de la ciudad, compartiendo escenario con Chicos de Barrio, Mi Banda El Mexicano de Germán Román, entre otros.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SERÁ EL CONCIERTO DE PONZOÑA MUSICAL?

Éxitos como "Tanto la quería", "Por amarte así", "La loca" y "Amantes" pondrán a bailar al público en la plancha de la Plaza IV Centenario.

Como parte de los festejos, la compañía radiofónica ha preparado este evento público con el que pretende agradecer a sus radioescuchas los primeros siete años de vida al aire. La cita será el próximo 11 de noviembre a partir de las 17:00 horas, momento en que dará inicio este magno evento. La hora exacta de la presentación de la agrupación, también reconocida por temas como "Son de amores", se dará a conocer conforme al desarrollo del programa, ya que se contará con la participación de múltiples grupos invitados.

¿SE NECESITA BOLETO PARA ASISTIR AL CONCIERTO?

La estación radiofónica ha confirmado que no será necesario presentar boletos, ya que se trata de un evento totalmente gratuito. Asimismo, se destacó que el concierto se desarrollará en un ambiente familiar y sin venta de alcohol.

¿QUIÉN ES PONZOÑA MUSICAL?

Es una agrupación mexicana de música regional que destaca por su sonido enérgico. A lo largo de su trayectoria, Ponzoña Musical ha posicionado diversos temas en las listas de popularidad tanto en México como en el extranjero.

La banda nació oficialmente el 25 de julio de 2004 en San Francisco Javier, municipio de Vicente Guerrero, Durango, consolidándose durante el auge del movimiento del "pasito duranguense".

CARTELERA DE ARTISTAS INVITADOS

Al respecto, se sabe que son por lo menos 10 agrupaciones las que formarán parte de este gran concierto: