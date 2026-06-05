'Ya ni queremos salir', joven graba las calles solas tras enfrentamiento en la Loma de Praxedis, Durango | VIDEO

Este movimiento bélico ha generado pánico y preocupación entre los ciudadanos de la entidad duranguense, tanto así que más de una familia han optado tomar ciertas medidas cautelares. No obstante esto nos deja con una interrogante: ¿a qué se debe todo esto?, te lo explicamos a continuación.

¿Cuál es el contexto?

Durante la tarde del día miércoles 03 de junio, se presenció un enfrentamiento en el poblado de la Loma de Praxedis, donde elementos de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional abrieron fuego en contra de civiles armados.

Como producto del siniestro, el saldo fatal consistió de tres personas, entre ellos un elemento de la Guardia Nacional y otros tres heridos, acorde a la información proporcionada por el Gabinete de Seguridad Federal el día jueves 04 de junio.

Aunado a esto, se reportó una intensa movilización militar por el poblado de La Ferrería, lugar en el que se aseguró, y mantuvo vigilancia de un vehículo abandonado con blindaje artesanal en su haber, existiendo la posibilidad de que se tratase del mismo empleado durante el enfrentamiento antes mencionado.

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¿Qué sucede en el video?

En el metraje se puede observar a un ciudadano en compañía de su madre, quienes se encuentran de camino a una tienda de abarrotes ubicada a una distancia más lejana de su hogar, esto con motivo de comprar tortillas, las cuales no pudieron encontrar en las cercanía de su vivienda.

En el transcurso de la caminata, el joven expresa su temor por estar fuera de su condominio debido a que 'se encontraban en toque de queda', pudiendo respaldarse este hecho al no haber ningún transeúnte en la zona con excepción de un conductor en su transporte de color blanco.

'Ya ni queremos salir, la verdad es que ayer quedamos 'azorrillados'... y luego que no habían tortillas en la carnicería, entonces tenemos que ir a otra tienda, y nos da miedo andar por las calles porque ahorita estamos en toque de queda', relata en el video.

Más adelante, el joven cuenta que el enfrentamiento sucedió mientras se encontraba en las inmediaciones de un plantel educativo cercano a la tienda que acudieron previamente, añadiendo el cómo presenció el temor de los infantes ante los sucesos violentos, por lo que se ofreció a llevar a varios de ellos de vuelta a sus viviendas, confirmando a su vez una ausencia de actividad académica.