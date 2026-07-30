¿A cómo está la gasolina HOY en México? Precio de Magna, Premium y Diésel

Gracias a la oscilación constante de precios, es importante para los conductores conocer el costo de los distintos tipos de combustibles de forma periódica, por lo que te traemos los valores designados para el día 30 de julio de 2026.

Lucha para mantener el precio de la gasolina

Como producto de la disputa entre Estados Unidos y Medio Oriente, la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) se ha visto obligada a alterar su contribución al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aumentando el impacto monetario a absorber para evitar un nuevo repunte de precio que afecte negativamente la economía de los conductores.

De acuerdo con un comunicado publicado en el Diario Oficial de la Federación, el listado de cuotas a pagar por parte de la federación será de la siguiente manera:

Magna o regular: 2.56 pesos de los 6.11 pesos del IEPS, lo cual implica una cobertura del 38.18 % en comparación con el total.

Premium: 1.7 pesos de los 5.66 pesos del IEPS, cubriendo un 30.06 % del total del impuesto.

Diésel: 5.27 pesos de los 6.29 pesos del IEPS, lo que representa el 71.58 % del total del impuesto.

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Tabla de precios

Según información corroborada en el portal Nacional Gasolinero, basada en datos de PETROIntelligence, el precio promedio nacional del combustible regular o magna se encuentra en 23.69 pesos por litro; el combustible premium tiene un costo medio de 28.52 pesos.Por otro lado, el diésel se cotiza en 27.04 pesos, mientras que el gas natural ronda los 12.60 pesos como media.A continuación, se mostrará la lista del precio promedio de la gasolina por entidad federativa.

Magna Prémium Diésel CDMX 23.79 pesos por litro. 28.70 pesos por litro. 26.98 pesos por litro. Durango 24.13 pesos por litro. 29.17 pesos por litro 27.30 pesos por litro. Estado de México 23.66 pesos por litro. 28.08 pesos por litro. 26.76 pesos por litro. Jalisco 23.97 pesos por litro. 29.30 pesos por litro. 27.14 pesos por litro. Nuevo León 24.07 pesos por litro. 29.52 pesos por litro. 27.06 pesos por litro. Tlaxcala 23.61 pesos por litro. 27.91 pesos por litro. 26.93 pesos por litro. Zacatecas 23.99 pesos por litro. 28.83 pesos por litro. 27.16 pesos por litro.

Tomando en cuenta el precio promedio, llenar un tanque de 40 litros con gasolina magna resulta en un importe total de 947.60 pesos, a la vez que llenar un tanque de la misma capacidad con combustible premium puede costar mil 140 pesos.

Llenar un tanque de 60 litros aumenta el gasto considerablemente: con un costo total de mil 421.40 pesos para el combustible regular y mil 710.60 pesos para la gasolina premium.