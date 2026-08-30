Actriz de 'Rosario Tijeras' comparte vlog de su estancia durante rodaje en Durango | VIDEO

Desde hace semanas El Siglo de Durango había informado sobre el rodaje de la sexta temporada de la famosa serie mexicana "Rosario Tijeras", el cual se está llevando principalmente en Guadalupe Victoria, sin que se determine el tiempo que la producción esté en el estado.

Su anuncio fue bien recibido por los duranguenses, quienes se mostraron entusiasmados por la visita de grandes actrices y actores que forman parte de esta nueva secuela, como la protagonista Bárbara de Regil , pero también se espera la aparición de Iván Amozurrutia y la posibilidad de que Sebastián Martínez ("El Ángel") pueda estar presente.

Hasta el momento se ha podido ver algunas fotografías del rodaje, incluso algunos de los actores ha compartido parte de este proceso, incluso cómo va sus estancia en Durango.

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A través de TikTok, la actriz Samantha Acuña , que interpreta a Rubí Salgado (hija de Rosario Tijeras), posteó un mini vlog de los lugares que ha visitado y las experiencias que ha vivido estando en la tierra del cine.

El clip más reciente en las recopilación de imágenes visitando puestos de comida, Mexiquillo y sus paisajes, recolectando hongos (típicos de aquella región), llegando al Paseo del Viejo Oeste, incluso probando los tacos de alacrán y acudiendo al Mercado Gómez Palacio para vivir la experiencia de tocar un alacrán vivo.

También, en su cuenta de Instagram posteó algunas fotografías en donde agradece por todo lo que había conocido y compartido en Durango.

"Wow… lo mucho que me moviste Durango. Te gocé, te admiré, me abrazaste y sobre todo, me reconectaste. Tu tierra, tu comida, tu gente, tus cielos, tus cascadas… Gracias por el apapacho", se lee.

Los comentarios de los duranguenses no se hicieron esperar, quienes desearon que Samantha vuelve a venir al estado para seguir conociendo otros lugares que le "encantarán".

Otros actores como Javier Ponce y Carla Adell apoyaron a la actriz con lo bien que la pasaron, pues ambos estuvieron acompañándola durante el recorrido por esos lugares.

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