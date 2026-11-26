Un empleo en el extranjero, un sueldo difícil de encontrar en México y la posibilidad de viajar con los gastos pagados. Así se presentan algunas de las ofertas que han llevado a mexicanos hasta Rusia. En uno de los casos documentados, dos viajeros descubrieron al aterrizar en Moscú que el trabajo era distinto al que les habían prometido. Su historia ayuda a identificar qué revisar antes de entregar documentos o subir al avión.

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¿Qué ofrecen para que los mexicanos acepten viajar?

Una de las convocatorias documentadas por La Crónica de Hoy se presentaba como una vacante de seguridad privada. El anuncio prometía 50 mil pesos mensuales, un bono inicial de 350 mil pesos y vuelos, alojamiento y alimentos incluidos. Decía que no hacía falta experiencia y que no se pedía dinero. El medio también documentó ofertas en construcción y promesas de vivienda o ciudadanía rusa.

Daniel Contreras, uno de los mexicanos que aceptó viajar, contó que durante semanas solo tuvo contacto con el reclutador por llamadas y mensajes. Cuando surgieron dudas por los aplazamientos del viaje, el intermediario le aseguró que el empleo no tenía relación con la guerra. Daniel esperaba trabajar como guardia en unas oficinas de Moscú y firmar el contrato una vez que llegara.

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¿Cómo llegan a Rusia y cuándo cambia la oferta?

Quienes ofrecían el empleo se encargaban de los boletos. En uno de los mensajes documentados, los intermediarios aseguraban que las visas estaban por quedar listas y que los vuelos se asignarían en los días siguientes. Cuando Daniel y otro mexicano aterrizaron en Moscú, un hombre que llevaba un cartel con sus nombres les dijo que los trasladaría a un hotel.

Antes de subir al vehículo, ambos pidieron hablar con la persona que les había ofrecido el trabajo. Fue entonces, según Daniel, cuando se enteraron de que la actividad consistiría en apoyar al Ejército ruso. Se alejaron del hombre que los esperaba y tomaron un taxi hacia la Embajada de México, que los ayudó a regresar.

En agosto, la representación diplomática informó a La Crónica de Hoy que había ayudado a regresar a 14 mexicanos que viajaron tras aceptar ofertas engañosas. La cifra corresponde a casos de asistencia consular concluidos. Daniel buscó ayuda antes de incorporarse a las fuerzas rusas.

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¿Qué revisar antes de aceptar una oferta en Rusia?

La Embajada de México en Rusia ha identificado ofertas fraudulentas principalmente en los sectores mecánico y de la construcción. Entre los riesgos que señala están los contratos engañosos y la retención del pasaporte, que puede dejar a una persona en condiciones de trabajo forzado.

Si recibes una propuesta, pide el contrato antes de viajar y comprueba por tu cuenta quién te contratará, dónde trabajarás y qué permiso necesitas. Si solo puedes hablar con un intermediario, te dicen que conocerás las condiciones al llegar o te piden entregar el pasaporte a un particular, detén el trámite y consulta a la Embajada. Si ya estás en Rusia y necesitas ayuda urgente, el número de emergencias consulares que publica la SRE es +7 916 710 2295.

SRE

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Dos familias mexicanas siguen buscando respuestas

En Tlaxcala, la familia de Salvador Hernández Téllez, de 26 años, relató que el joven viajó creyendo que sería guardia en una fábrica. Desde Rusia les dijo que lo habían incorporado al Ejército y, el 12 de noviembre, avisó que iba rumbo a Ucrania. El Gobierno de Tlaxcala informó el 23 de noviembre que estaba en contacto con la familia y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para gestionar su localización y procurar su regreso.

En Veracruz, Alan Addi Lira Navarro, también de 26 años, salió de México en septiembre con la intención de incorporarse a las fuerzas rusas, según su madre, Dulce Idalia Navarro. La última vez que supo de él, le avisó que se dirigía al frente en Ucrania. Desde entonces, ella busca ayuda para localizarlo.