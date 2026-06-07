Armas, drones y radios, entre lo asegurado a detenido en operativo de calle Nazas en Durango

El pasado 4 de junio, un intenso operativo de seguridad se desarrolló sobre la calle Nazas de Durango capital, específicamente en el centro comercial Chedraui, en donde fue asegurada una camioneta y detenido un hombre.

Los hechos se registraron por la mañana, cerca de las 08:30 horas, cuando elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional le hicieron la parada para una revisión, sin embargo, se negó y se dio a la fuga. Entonces una movilización se registró sobre esa zona y finalmente el conductor fue detenido en el estacionamiento del lugar ya mencionado.

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Hasta entonces no se tenía conocimiento sobre el detenido y lo asegurado, no obstante, este fin de semana se reveló más información sobre el hecho.

Según el comunicado, luego de bajar al conductor, de quien no fue revelada su identidad, se revisó la camioneta y se le encontró lo siguiente:

2 armas de fuego cortas

7 cargadores

19 radios de comunicación

2 drones

Dinero en efectivo, del que no se precisó la cantidad pero eran billetes con denominación de 100 y 500 pesos

4 celulares

Identificaciones oficiales

Tanto el detenido como la camioneta y las pertenencias, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Durango capital.

Las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica en próximos días.

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