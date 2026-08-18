Así luce el Perro Más Feo del Mundo 2026; se llama Jinny Lu y es un Pug

Es innegable que los canes son de los animales más queridos, al punto de recibir el título de ‘el mejor amigo del hombre’; no obstante, existe cierto certamen en el que se reconoce la apariencia física de estos animales. Dado a la particularidad del caso es que te compartiremos todos los que necesitas saber al respecto.

¿El Perro Más Feo del Mundo?

Este curioso concurso, a diferencia de lo que se podría creer, no cuenta realmente con el fin de encontrar al cánido de apariencia más extraña que haya pisado la faz de la tierra para ridiculizar tanto a este como a su dueño; en cambio, el concurso busca celebrar las imperfecciones y singularidades de estos animales, haciendo visible que, al igual que otros perros, merecen una familia que los quiera y aprecie sin importar cómo luzcan.

En el transcurso del día viernes 14 de agosto del 2026, la mascota ganadora del evento resultó ser una perrita pug de seis años de edad, quien lleva por nombre Jinny Lu, en conjunto con su dueña llamada Michelle Grady ; recibiendo un premio de 5 mil dólares en total (aproximadamente 85 mil 117 pesos), además de la impresión de latas de edición limitada de la bebida MUG Root Beer, patrocinador oficial del certamen.

(Imágen de Jinny Lu en compañía de su dueña, Michelle Grady, recibiendo el trofeo del evento. Redes sociales)

El concurso consistió en un total de 9 participantes, quienes fueron evaluados por un panel de 3 jueces en el recinto ferial del Condado de Sonoma, ubicado en Santa Rosa, California. Como resultado, una mezcla entre chihuahua y pomerania albina llamada Pinky, y Otto, un cruce de chihuahua, quedaron en segundo y tercer puesto, recibiendo premios de 3 mil y 2 mil dólares respectivamente.

(Imágen de Pinky, quien quedó en segundo lugar. Redes sociales)

(Imágen de Otto, quien quedó en tercer lugar. Redes sociales)

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¿Quién es Jinny Lu?

De acuerdo con la información compartida por la Asociación Agrícola Sonoma-Marin por medio de una publicación en Facebook, se trata de una perrita de la especie Pug, quien fue rescatada gracias a la colaboración de la Pug Rescue of Korea y Pug Hotel, Senior Sanctuary de un mercado en el que se comercializaba la carne de estos animales , ubicado en las montañas de la República de Corea.

Actualmente, vive en compañía de su dueña en la ciudad de Ukiah, localizada en el estado de California desde el año 2022, y a su vez es embajadora oficial de perros rescatados, contando con la labor principal de realizar múltiples visitas a escuelas de educación primaria y a centros de atención especializados para personas con problemas de memoria.