CFE anuncia cortes temporales de luz el 26 y 27 de agosto, estas serán las zonas afectadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que habrá una suspensión en el servicio de electricidad, por motivos de mantenimiento.

La CFE realizará algunas reparaciones en ciertos puntos de esta ciudad; por tal motivo se informo con anticipación para que los ciudadanos extremen precauciones.

Los trabajos durarán aproximadamente 7 horas en cada jornada y solo afectarán a algunas zonas, es decir, solo para algunos usuarios. Este trabajo se ejecutará con la finalidad de garantizar la óptima calidad y la continuidad del servicio de energía eléctrica.

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¿Qué zonas afectará la suspensión del servicio eléctrico?

En el comunicado que difundió la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se dio a conocer que los cortes se llevarán a cabo el día miércoles 26 y jueves 27 de agosto.

Los trabajos que se realizarán dejarán sin servicio eléctrico a usuarios que habitan en un municipio del Estado de México. El objetivo es mantener en óptimas condiciones la infraestructura eléctrica para beneficio de la población.

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Municipio que se quedará sin servicio de energía eléctrica

La Comisión Federal de Electricidad informó que los trabajos de mantenimiento que se tienen previstos en la infraestructura eléctrica se efectuarán a partir del miércoles 26 y jueves 27 de las 10:00 a las 17:00 horas.

Por tal motivo, el municipio que se quedará sin servicio eléctrico es la cabecera municipal de Polotitlán, Estado de México.

"Informamos a las y los polotitlenses que, por trabajos de mantenimiento en las redes generales de distribución, CFE realizará una suspensión de energía eléctrica únicamente en la cabecera municipal. 26 y 27 de agosto de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.", anunció la Comisión Federal de Electricidad.

La CFE hizo un llamado a todos los habitantes del municipio a tomar las medidas preventivas necesarias para evitar cualquier tipo de contratiempo. Agradeció también la comprensión y colaboración de los usuarios que pudiesen resultar afectados por el corte eléctrico derivado de los trabajos de mantenimiento.

Exhorto a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales para evitar difundir rumores que puedan generar información falsa; garantizo que los trabajos anunciados son para mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico.