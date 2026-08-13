Dijeron ser trabajadores de la CFE para exigir dinero bajo amenazas de cortes de luz; así fueron detenidos

Recientemente, dos hombres fueron arrestados por el delito de extorsión tras intentar llevar a cabo un robo a una ciudadana, argumentando que se trataba de dos empleados que operaban por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que requerían de un pago para evitar el corte de servicio.

¿Qué ocurrió?

Dos hombres se presentaron en la casa de una mujer en Tultitlán, Estado de México, identificándose como supuestos trabajadores que trabajaban para la comisión de electricidad.

En esta visita, a medrentaron a la dueña de la vivienda con un corte de electricidad, si es que no les daba dinero ; usando su presunta relación con la CFE para crear confianza y exigir un pago.

Tras las amenazas, la ciudadana comenzó a sospechar por lo repentina de la situación, por lo que tomó su teléfono e ingresó un reporte a las autoridades, pidiendo apoyo inmediato.

Ante el reporte, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vialidad acudieron a la localidad para intervenir, lo que terminó en el arresto de los dos hombres y en la confiscación de la camioneta en la que se trasladaban .

Los supuestos criminales y el vehículo fueron puestos bajo las manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJM), quienes comenzarían con las interrogaciones y peritajes correspondientes para esclarecer su culpabilidad en el caso.

A día de hoy, se desconoce si ellos se encuentran relacionados con más casos similares o si han presentado reportes en su contra por su falsa identidad como personal de la CFE .

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¿Qué hacer en caso de extorsión?

A raíz de este caso, las autoridades han alertado a la población mexicana respecto a las extorsiones y el uso de identidades falsas relacionadas con empresas grandes.

Es por ello que han compartido los puntos más importantes a reconocer cuando se presente una situación parecida, los cuales serán listados a continuación: