¿Quieres pagar menos en la CFE? Los aparatos que debes desconectar por la noche

Existe un fenómeno bastante común en todas las casas del mundo que aumenta poco a poco el costo final del recibo de luz, y este se llama consumo fantasma. Para evitar que la economía de las familias mexicanas se vea comprometida, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha emitido varias recomendaciones para frenar este gasto; inclusive enlistó una serie de dispositivos a desconectar en la noche. ¿Cuáles son? ¡Esto es lo que sabemos!

Consumo fantasma y cómo evitarlo

El fenómeno del “consumo fantasma” es el efecto de consumo pasivo de energía que lleva a cabo un aparato de poder eléctrico cuando no se encuentra en uso y permanece conectado a la corriente eléctrica ; este drenado de energía, por lo general, representa entre un 5 % y un 10 % del total de consumo eléctrico en una vivienda.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reducir por completo este gasto innecesario puede amortiguar el impacto económico mensual y evitar la reclasificación a la tarifa doméstica de alto consumo (DAC), lo que conllevaría la pérdida del subsidio gubernamental.

Para prevenir dicha catástrofe, es de vital importancia seguir con las siguientes recomendaciones:

Usar focos tipo LED , en lugar de iluminación incandescente, para reducir entre un 50 % y un 80 % el consumo de energía.

, en lugar de iluminación incandescente, para reducir entre un y un el consumo de energía. Siempre usar cargas completas en la lavadora, para extender su ciclo de vida útil.

en la lavadora, para extender su ciclo de vida útil. Una vez finalizado el lavado de prendas, es preferible secar la ropa al aire libre ; solo es mejor usar la secadora cuando las condiciones climáticas sean adversas.

; solo es mejor usar la secadora cuando las condiciones climáticas sean adversas. En caso de contar con aire acondicionado, es importante limpiar constantemente los filtros y realizar sesiones de mantenimiento preventivo de forma periódica.

y realizar de forma periódica. Mover el refrigerador a una distancia de entre 8 y 10 cm de la pared más cercana para su correcta ventilación.

y de la pared más cercana para su correcta ventilación. Evitar introducir alimentos calientes al refrigerador y mantener el equipo lejos de fuentes de calor.

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¿Qué aparatos se deben desconectar?

A pesar de que no se encuentren en uso, los equipos electrónicos conectados a la corriente pueden seguir consumiendo electricidad a pesar de encontrarse en modo reposo, provocando un aumento gradual en el recibo de luz mensual.

El ejemplo que más pasa desapercibido es la televisión, que puede acumular un total de 8.76 kilovatios por hora al año.

No obstante, este no es el único aparato que puede seguir haciendo uso constante de la energía, por lo que la CFE enlistó los siguientes equipos que deben desconectarse durante las horas de sueño: