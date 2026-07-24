¡Hizo pijamada en la CFE! Joven pasa más de cinco días en oficinas hasta que le hacen caso

El video publicado por Kitty inmediatamente comenzó a llenarse de comentarios y reacciones de los propios usuarios, quienes señalaron el contraste de hacer largas filas de espera para recibir atención y la rapidez con la que la dependencia actúa si existe atraso de algún recibo.

Esta joven se la ingenió y creó una estrategia poco común para que la dependencia la atendiera tarde o temprano: Hacer una especie de pijamada dentro de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad.

El reel generó miles de reacciones y comentarios, pues los usuarios se sintieron identificados con el video, pues el hacer largas filas y los tiempos de espera en las instalaciones son algo muy común cuando uno asiste a estos sitios.

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¿Cómo ideó su estrategia?

Luego de asistir 5 días seguidos a la dependencia con la esperanza de ser atendida, la única solución que encontró era pasar toda la jornada en el lugar, esperando su turno. Cada mañana llegaba con una manta, almohada, comida, agua, batería portátil, audífonos, el equipo necesario para grabar su video y libros para estudiar inglés.

"Después de cinco días haciendo fila, decidí prácticamente vivir en la CFE hasta que atendieran mi caso. Aprovechaba el tiempo para estudiar, ver una serie y seguir con mis actividades mientras esperaba. Finalmente, después de varios días, lograron resolver mi problema" explico, la joven.

En el video, la joven explica que mientras esperaba vio a cientos de personas en la misma situación, esperando en la fila sin alcanzar turno y mucho menos recibir atención, mencionando que las citas se encontraban programadas al menos 12 días después.

Finalmente, luego de asistir por lo menos una semana diariamente a las oficinas, su trámite fue resuelto, y fue así como celebró el momento con tremendo alivio.

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En redes sociales se preguntan por qué tanta espera

Los usuarios de las redes sociales se tomaron con humor el video de Kitty y algunos otros aprovecharon el caso para cuestionar sobre los tiempos de espera, la atención de la CFE y la necesidad de acudir varias veces a las oficinas para resolver su problema.

Algunos otros señalaron la rapidez con la que actúa la CFE al momento en el que existe un adeudo en el servicio eléctrico, lo que provocó un debate entre la ciudadanía por saber sobre la eficiencia en la atención al público.

Entre los comentarios más destacados, encontramos:

"Qué triste que tengas que llegar a eso para que te atiendan".

"Al menos convirtió la espera en algo productivo. ¿Qué paciencia?".

"Para cobrar el recibo sí llegan rapidísimos, pero para resolver un problema toca acampar".