¿Pagas mucha luz? Conoce la temperatura ideal del minisplit según CFE

El verano ya está aquí, y las olas de calor se han hecho muy presentes últimamente. Es por esto que miles de familias recurren al uso de equipos de enfriamiento, como los minisplits, para sobrevivir al agobiante calor veraniego que comúnmente azota a la República Mexicana; sin embargo, el impacto económico que este tipo de aparatos genera es enorme y esto se puede deber a varios factores, incluida la configuración de temperatura. ¿Qué se puede hacer para ahorrar energía? ¡Aquí te diremos cómo!

¿Cuál es la temperatura ideal?

Existe la creencia de que configurar el aire acondicionado a la temperatura más baja (18 °C) hará que el cuarto se aclimate con más rapidez.

Esto es completamente falso, ya que el equipo de enfriamiento emite aire frío de forma pareja sin importar la temperatura configurada, por lo que esta práctica solo hará que se consuma mucha más energía eléctrica en un corto periodo de tiempo .

Aunado a esto, el tiempo de vida útil del aire acondicionado puede disminuir drásticamente por la sobrecarga de trabajo constante, si se hace de forma regular durante el verano.

Si es que no es recomendable configurar el aparato a 18 °C, entonces, ¿cuál es la temperatura ideal?

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la temperatura recomendable para la máxima comodidad es de 25 °C, ya que esta configuración mantiene un balance perfecto entre la diferencia de la temperatura interior y exterior (diferencia que nunca debe rebasar los 12 °C); además, establecer una temperatura inferior a los 25 °C puede aumentar el costo entre un 5 % y un 8 % , por lo que también se trata de una configuración ahorradora.

No obstante, esa no es la única forma de evitar gastar más de lo deseado para refrescarte durante las tardes.

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Recomendaciones para disminuir el consumo eléctrico

Si bien esta práctica es un paso enorme hacia el ahorro, existen más medidas igual de útiles a adoptar, siendo estas las siguientes: