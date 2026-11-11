Corren tres investigaciones paralelas por muerte de recién nacidos en el IMSS de Durango

Una auditoría clínica externa es la que investiga actualmente lo ocurrido en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras el fallecimiento de cinco recién nacidos en una misma semana, según dio a conocer Fermín Ávila Flores, abogado defensor de las familias afectadas.

El jurista detalló que esta revisión independiente tiene como característica principal que no participa personal directo de la institución, con el objetivo de garantizar imparcialidad en los peritajes.

Te podría interesar: Esta es la bacteria que fue detectada en 4 de los 5 bebés que fallecieron en el IMSS de Durango

Será el próximo 8 de diciembre cuando el titular del IMSS a nivel nacional, Zoé Robledo, acuda a esta ciudad en compañía del equipo auditor para presentar los resultados directos a los padres.

​En el ámbito penal, Ávila Flores confirmó que corren de manera independiente tres indagatorias: la que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), la del Órgano Interno de Control y el dictamen que arroje la propia auditoría externa.

Sobre eventuales sanciones, puntualizó que corresponderá de manera exclusiva al Ministerio Público Federal determinar las responsabilidades penales en caso de comprobarse negligencia u omisiones por parte del personal de la unidad médica

A la par del proceso legal, las familias acudieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para llevar el trámite administrativo de la queja y frenar la injerencia de actores políticos en el caso, priorizando que toda la información fluya directamente con los deudos.

Quizá te interese: 'No era una muerte de hace 5 minutos', padre acusa 'simulación' en caso de su bebé en IMSS de Durango

Aunque la indemnización financiera no se ha puesto sobre la mesa por el momento, el abogado señaló que este punto será una consecuencia natural que deberá desahogarse una vez concluidas las investigaciones institucionales.