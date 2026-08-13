“¡Córteme la pierna!”: El dramático rescate de una mujer y su perro tras el terremoto en Colombia

Luego del sismo que derribó el barrio Capri, entre los escombros se encontraba una mujer y su mascota; horas de labores y sin el equipo especializado lograron su rescate.

La mujer quedó atrapada tras el sismo de 7.4 que azotó en Cali, Colombia, el pasado lunes 10 de agosto; esta operación de rescate se realizó sin las herramientas especializadas. Se logró extraer a cinco personas, con vida entre ellas la mujer y su mascota.

¿A qué hora lograron el rescate de la mujer y su perro?

La mujer se encontraba entre las placas de concreto, varillas y restos de techo; el rescate se logró aproximadamente a las 8:48 de la mañana. Inmediatamente después de su rescate, los paramédicos la trasladaron a un centro médico para valorar sus múltiples golpes y laceraciones.

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¿Cuándo comenzó la tragedia?

El sismo que sacudió a Colombia ocurrió el 10 de agosto cerca de las 7:34 de la mañana.

Sebastián Daza, subintendente que rescató a la mujer con vida y a su mascota, relató que estaba por concluir su turno de patrullaje en el sur de Cali, sobre la carrera 66 con Autopista, cuando comenzó a sentir el movimiento. Un minuto después, un ciudadano alertó sobre el desplome del edificio en la carrera 72 con calle 10 Bis. La patrulla encendió la sirena y se dirigió hasta el lugar.

Cuando arribo al lugar de los hechos, había cuatro a cinco personas, vecinos de la zona; es decir, llego antes que los equipos de rescate. Ellos fueron la primera línea de respuesta y entraron corriendo al escuchar los gritos y llantos entre el polvo y el olor a gas.

Y justo ahí, entre los escombros, se encontraba el rostro de la mujer que estaba cubierta por completo por enormes bloques de concreto y otros materiales de construcción que se habían desprendido del edificio.

Sebastián explicó que recuerda que el rescate lo realizó sin herramientas, solo con las manos, pues no había nada más.

"La mujer estaba atrapada, con un dolor intenso; cada vez pedía que le amputáramos la pierna para poder salir", relató Daza. "Córtame la pierna, no soporto más el dolor". "Sáqueme de aquí y córteme la pierna".

En medio de las labores de rescate vieron a su mascota: "Solo vimos la cara del perrito tratando de respirar en medio del polvo y los escombros". "El animal estaba debajo de las piernas de la mujer", explicó.

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¿Cómo consiguió Daza rescatar a la mujer?

Sebastián Daza explicó que se metió debajo de la estructura, sostuvo una losa con la pierna y una barra, retiraron un bloque y volvió a introducirse para levantar otro fragmento de concreto con el hombro.

Entre aplausos y con ayuda de la comunidad que se encontraba en el lugar, la mujer y su mascota salieron con vida; luego fueron entregados a un familiar que llegó al lugar e inmediatamente fueron valorados y trasladados al centro médico.

Los policías siguieron por más de 24 horas en el lugar pese a las heridas con las que contaba su cuerpo y la falta de contacto con sus familias.

En el equipo de rescate con el que trabaja Daza se encuentran Ronald García, Edwin López y Carlos Figueroa, quienes recibieron órdenes de retirarse del lugar luego de varias horas de permanecer en el sitio, pero optaron por seguir buscando entre los escombros por horas.

Con el paso de las horas, pidieron guantes de protección porque ya no aguantaban las heridas provocadas por los escombros; los uniformes terminaron desgarrados y las botas se rompieron. Entregaron el chaleco y la pistola, porque les importaba solo salvar las vidas de los afectados.