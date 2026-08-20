¿Cuánto costará el auto Olinia de carga que presentó Sheinbaum y cuánto saldrá a la venta?

Durante la conferencia matutina del jueves 20 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el segundo modelo planeado para la línea de vehículos eléctricos Olinia, el cual estará orientado a los negocios pequeños. ¿Cuándo será lanzado? ¿Y cuál será su costo? ¡Esto es lo que sabemos!

Olinia Carga

De acuerdo a palabras de Roberto Capuano Tripp, coordinador del proyecto, el automóvil de carga fue diseñado para solventar las necesidades de los vendedores pequeños, producto de sus visitas en zonas de distribución comercial .

Explicó que el equipo se dio cuenta de que las empresas grandes usan vehículos robustos, distribuidos en distintos equipos o flotillas para realizar el transporte de productos a lo largo de las ciudades, mientras que el personal de negocios pequeños usaba vehículos personales como motocicletas y camionetas, por lo que decidieron crear un modelo apto para estas actividades.

Este nuevo modelo eléctrico puede cargar hasta 650 kilogramos de peso y hasta más de 120 kilómetros de autonomía, siendo las demás características las siguientes:

Plataforma libre para la colocación de productos y mercancía.

para la colocación de productos y mercancía. Cabina con capacidad máxima de dos personas .

. Cupo máximo de 12 huacales en la base , con la posibilidad de apilarlos.

, con la posibilidad de apilarlos. Caja de herramientas ; importante para almacenar instrumentos necesarios para el desarrollo fluido de las actividades cotidianas.

; importante para almacenar instrumentos necesarios para el desarrollo fluido de las actividades cotidianas. Compartimiento inferior para objetos adicionales y refacciones.

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Fecha de lanzamiento y precio de venta

Como el primer vehículo anunciado de la línea saldrá en verano del 2027, se estima que Olinia de carga tenga una fecha de salida cercana al vehículo hermano, siendo esta finales del mismo año.

Dependiendo del proceso de industrialización y de las compañías aliadas que se presenten tras la publicación de su convocatoria estratégica, el precio podrá rondar los 150 mil pesos mexicanos.

También destacaron que procurarán mantener los costos de producción bajos y crearán mecanismos de financiamiento, con el objetivo de brindar una nueva opción que pueda suponer un ahorro considerable en la adquisición de vehículos de carga .

Aunado a este anuncio, declararon que se encuentran trabajando en un nuevo modelo derivado de Olinia de carga, que combinará las características de los vehículos anunciados, lo que permitirá la carga de mercancía protegida o sensible.