¡Cuidado con tus datos!, influencer Andrés Johnson denuncia robo de identidad y deuda de 40 mil pesos

Recientemente este creador de contenido ha revelado un caso de robo de identidad que le ha costado un adeudo significativo. Pero, ¿Quién es esta persona, y cómo fue que se percató? Esto es lo que explicó el influencer.

¿Quién es?

Nacido en el año 1996, Andrés Johnson es un creador de contenido e influencer proveniente de Hermosillo, Sonora, quien, previo a su marcado éxito en redes sociales, solía trabajar en un negocio local dedicado a la venta de botanas.

Sin embargo, como ha relatado anteriormente, comenzó con la creación de videos en los constantes lapsos muertos en los que se encontraba a la espera del ingreso de algún cliente al negocio.

Con el paso del tiempo y gracias a su constancia en la elaboración de sketches de carácter humorístico y demás contenido enfocado en situaciones de la cotidianidad es que se convirtió una figura viral , lo que le permitió hacerse de una sólida comunidad de 8 millones de seguidores en la plataforma Tik Tok.

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¿Robo de identidad y adeudo?

A través de varias historias publicadas en Instagram, Andrés reveló que ha sido víctima de robo de su identidad, admitiendo que desde agosto del año pasado, mes en el que comenzó este caso, extravió su credencial para votar emitida por el INE, pero nunca generó un reporte por la pérdida del plástico.

Aunado a esto, menciona que casi un año después, en un intento de solicitar un crédito para un proyecto personal, este le fue rechazado por encontrarse registrado en Buró de Crédito, a pesar de insistir en que jamás había autorizado una línea de crédito previamente.