¿De qué vivía César Gastélum? Salen a la luz sus negocios más allá de las redes

El asesinato del creador de contenido César Gastélum no solo provocó conmoción entre sus seguidores, sino que también despertó el interés por conocer cómo era su vida fuera de las transmisiones en vivo y las redes sociales, espacios donde construyó gran parte de su popularidad.

Aunque para miles de usuarios era reconocido por el contenido que compartía en plataformas digitales, el influencer también había comenzado a desarrollar proyectos comerciales relacionados con dos de sus principales aficiones: los automóviles y la moda urbana.

La muerte de Gastélum ocurrió la noche del pasado 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, cuando se encontraba realizando una transmisión en vivo. Desde entonces, además de las investigaciones sobre el caso, usuarios en redes sociales comenzaron a revisar los emprendimientos que tenía activos y que representaban una fuente adicional de ingresos.

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Negocios más allá de las redes sociales

Además de generar contenido para internet, César Gastélum participaba en la compra y venta de automóviles, actividad que en distintas ocasiones mostraba a través de sus publicaciones, donde aparecía con vehículos deportivos o de alta gama.

Sin embargo, uno de sus proyectos más recientes estaba enfocado en la industria de la moda. Se trataba de ANYMORE DC, una marca propia con la que comercializaba ropa y accesorios inspirados en el estilo urbano.

Durante las semanas previas a asu fallecimiento, el creador había promocionado el lanzamiento de nuevas prendas y accesorios mediante sus redes sociales, invitando a sus seguidores a conocer la tienda oficial y adquirir los productos.

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Marca de ropa continúa activa

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, usuarios comprobaron que la tienda en línea de ANYMORE DC permanece disponible y con posibilidad de realizar compras.

El catálogo incluye sudaderas en colores negro y blanco, una playera con un diseño gráfico de esqueleto y pantalones de mezclilla con detalles de estrellas, además de varias gorras, prendas que siguen apareciendo disponibles al consultarlos.

Los precios de la ropa se ubican entre los mil 99 y los mil 499 pesos aproximadamente, dependiendo del modelo seleccionado, posicionándose como una línea dirigida a un segmento de moda urbana de costo elevado.

Asimismo, la plataforma mantiene habilitadas funciones como el carrito de compras, el inicio de sesión y el proceso de pago en moneda nacional.

Las gorras, una de sus principales aficiones

Además de la ropa, otro de los productos que distinguían a la marca eran las gorras, accesorio que César Gastélum mostraba con frecuencia en sus publicaciones y que incluso formaba parte de su imagen personal.

La tienda ofrecía distintos modelos lanzados en ediciones o "drops", cada uno con un diseño particular y un precio de mil 100 pesos.

Entre ellos figuraban modelos identificados como ARMONY, INSIDE y RESURRECTION, todos ellos disponibles aún después del fallecimiento del influencer.

Sin cambios tras la muerte del influencer

A pesar del impacto que generó el asesinato de César Gastélum, la tienda electrónica continúa operando sin modificaciones visibles.

Hasta este jueves 6 de agosto no se ha publicado ningún comunicado dentro del sitio oficial relacionado con su fallecimiento ni información sobre quién administrará la marca o dará seguimiento a los pedidos realizados por los clientes.