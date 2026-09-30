Denuncian muerte de 3 bebés en IMSS de Jalisco; investigan presencia de misma bacteria que en Durango

La reciente muerte de cinco recién nacidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Durango puso bajo atención las condiciones en las que permanecen los bebés hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Ahora, un caso similar fue denunciado en Jalisco, donde familiares de tres menores fallecidos en un hospital de la misma institución buscan que se investiguen las circunstancias de los decesos y una posible relación con la presencia de la misma bacteria que en Durango.

Los hechos ocurrieron en el Centro Médico Nacional de Occidente, ubicado en Guadalajara, donde al menos tres recién nacidos perdieron la vida mientras recibían atención médica.

A raíz de estos casos, los familiares de uno de los menores presentaron una queja ante el IMSS, mientras que el representante legal de los afectados informó sobre una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque hasta el momento no se ha establecido que los tres fallecimientos estén relacionados entre sí, las familias buscan que las autoridades esclarezcan qué ocurrió durante la hospitalización de los bebés y si existieron factores comunes entre los casos.

Bebé de 3 semanas murió tras permanecer hospitalizado

Uno de los casos corresponde a Anthony Jassiel, quien nació el 16 de junio y permaneció internado desde sus primeros días de vida debido a un problema intestinal.

El recién nacido fue atendido en el área de Cuidados Intensivos Neonatales, donde su estado de salud presentó complicaciones. De acuerdo con el testimonio de sus padres, Marcela y Gerardo, durante su estancia en el hospital observaron cambios físicos en el menor, entre ellos una coloración amarillenta en la piel y una inflamación abdominal.

Posteriormente, el pequeño fue trasladado a otra área del centro médico, donde sus padres recibieron información sobre la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae, la misma que estuvo presente en cuatro de los cinco bebés que fallecieron en Durango.

Anthony Jassiel falleció el 7 de julio, cuando tenía apenas tres semanas de edad. Según la documentación presentada por su familia, en el acta de defunción se estableció como causa de muerte una falla multiorgánica asociada con la presencia de Klebsiella pneumoniae y Candida albicans.

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Tras lo sucedido, sus padres decidieron emprender acciones para que se revisara la atención médica que recibió el bebé y se determinaran las circunstancias que derivaron en su fallecimiento.

Gerardo, padre del menor, también manifestó que existen otras familias que habrían atravesado situaciones similares durante la hospitalización de sus hijos en el mismo centro médico.

Presentan denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República

Además de la queja presentada ante el IMSS, el abogado Augusto Acosta informó que se interpuso una denuncia colectiva ante la FGR por la muerte de los tres bebés.

El representante legal explicó que el procedimiento busca que se investiguen las muertes y se esclarezcan las posibles circunstancias que pudieron intervenir en cada caso.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente si los otros dos fallecimientos estuvieron relacionados con la misma bacteria identificada en el caso de Anthony.

Ante las denuncias, la representación del IMSS en Jalisco indicó que se encuentra a la espera de los resultados de las investigaciones que realiza su órgano interno de control.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Jalisco señaló que no tenía reportes previamente notificados sobre un brote asociado con Klebsiella pneumoniae en estos casos.

No obstante, informó que dará seguimiento a la situación y mantendrá la vigilancia epidemiológica correspondiente para conocer si existen elementos que requieran una intervención sanitaria.

Los cinco bebés fallecidos en Durango

La denuncia en Jalisco ocurre apenas unos días después de que se reportara la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona 1 del IMSS en Durango, donde se confirmó la presencia de Klebsiella pneumoniae en cuatro de los menores fallecidos.

De acuerdo con la información proporcionada por el instituto, entre el 1 y el 19 de septiembre fueron atendidos 11 bebés en estado crítico en dicha unidad. Seis de ellos recibieron el alta médica, mientras que los otros cinco fallecieron entre el 15 y el 19 de septiembre.

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Aunque la bacteria fue identificada en cuatro de los recién nacidos, las autoridades señalaron que continuaba bajo investigación la relación entre el microorganismo y los fallecimientos, incluido el caso del quinto bebé, en quien no se detectó el mismo patógeno.

Tras las denuncias presentadas en Guadalajara, autoridades comenzarán con las indagatorias para esclarecer las circunstancias en cada fallecimiento y determinar si existe alguna relación entre los casos registrados en Jalisco y los de Durango.