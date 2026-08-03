El calor no da tregua: ¿qué estados superarán los 45 grados mientras persiste la onda de calor?

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) mencionó que el fenómeno climático sigue haciendo de las suyas, pues en los últimos días ha generado inestabilidad climatológica en muchos estados del país.

Las variaciones climatológicas van desde lluvias intensas, fuertes rachas de viento, temperaturas extremas durante las últimas semanas.

También te puede interesar: Canícula 2026 ya está en México: ¿cuáles estados registrarán el calor más intenso este verano?

¿En qué estados se prevé que caigan lluvias intensas?

Las precipitaciones importantes en el país se esperan en los estados de:

Sinaloa.

Chihuahua.

Nayarit.

Durango.

Además, se pronostican lluvias fuertes en las siguientes zonas:

Sonora.

Zacatecas.

Baja California Sur.

La combinación de la onda tropical número 23 en el occidente del país con circulaciones ciclónicas, vaguadas y divergencia en altura generará chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes en las siguientes regiones de México:

​Occidente

​Centro

​Oriente

​Sur

​Sureste

Onda tropical en la península de Yucatán

El avance de la onda tropical número 24 mantendrá condiciones inestables en la península de Yucatán:

​Los estados con afectaciones serán: Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Con intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, actividad eléctrica abundante y rachas de viento de 40 a 60 km/h en zonas costeras. A pesar de las lluvias, persistirá el ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de entre 35 °C y 42 °C.

​Recomendaciones: Mantenerse atento a las indicaciones de Protección Civil, evitar cruzar calles o caminos con encharcamientos acumulados y tomar precauciones ante la actividad eléctrica repentina.

¿Canal de baja presión en México?

Un canal de baja presión en el noreste interactuará con divergencia en altura e inestabilidad atmosférica:

​Afectará a estados como lo son Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Traerá consigo lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento de 50 a 70 km/h.

También te puede interesar: ¿Cuándo termina la canícula 2026 en Durango? Esto dicen los pronósticos

Los riesgos a los que están sometidos los conductores son:

Reducción de visibilidad.

Caída de ramas.

Caída de anuncios publicitarios e inundaciones repentinas en zonas bajas.

A pesar de las precipitaciones, la circulación anticiclónica mantendrá tardes calurosas a muy calurosas, superando los 38 °C a 40 °C en varios sectores de la región.

Las autoridades de Protección Civil emitieron algunas recomendaciones, como lo son: Conducir con precaución en carreteras del noreste por rachas fuertes de viento y carpetas asfálticas resbaladizas; asegurar objetos de la intemperie que puedan volarse.

Se pronostican temperaturas superiores a los 45 °C en Baja California y Sonora, mientras que la onda de calor continuará en:

Nuevo León.

Tamaulipas.

Oaxaca.

Chiapas.

Recomendaciones de Protección Civil