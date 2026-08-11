El día que la Tierra tembló como nunca: este es el sismo de mayor magnitud en la historia

Este país es una de las regiones con mayor actividad sísmica; esto se debe principalmente al movimiento de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. Te contaremos los detalles del sismo de mayor magnitud registrado.

Es normal que en diferentes partes del mundo ocurran este tipo de fenómenos naturales, pero las personas no siempre están preparadas para uno, pues estos llegan en cualquier momento.

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¿Qué significa la palabra “megaterremotos”?

Los fenómenos naturales, como los sismos de alta magnitud, generalmente están asociados con grandes zonas de subducción, donde una placa tectónica se introduce debajo de otra, acumulando y posteriormente liberando energía.

Las fallas de tipo megathrust pueden acumular tensión a lo largo de cientos de kilómetros. Cuando gran parte de esa superficie se rompe, se produce un gigantesco terremoto.

¿Qué tantos destrozos causó y cuál fue su magnitud?

El sismo dejó un saldo estimado de 1655 personas fallecidas y más de dos millones de habitantes sin hogar. El fuerte movimiento que sacudió al país produjo un tsunami cuyo alcance llegó hasta lugares del océano Pacífico como Hawái y las costas de Japón, además de Filipinas, Nueva Zelanda y México.

El terremoto ocurrió en 1960 y su magnitud fue de 9.5.

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¿En dónde se registró el sismo de mayor magnitud en la historia del planeta?

Este fenómeno natural ha marcado la vida de muchas personas y ha cambiado distintos países; en este caso, hablaremos de una región altamente sísmica debido al choque tectónico entre las placas de Nazca y Sudamericana, y sí, estamos hablando de Chile.

Al día de hoy, este hecho es conocido como el “megaterremoto de Valdivia”.

Este desafortunado hecho sigue siendo un recordatorio de la enorme fuerza que pueden alcanzar los movimientos de las placas tectónicas, y países como Chile, Colombia y México se mantienen en constante vigilancia sísmica.