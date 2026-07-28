Estos son los municipios de Durango con mayor probabilidad de sismo, según Protección Civil

Si bien la actividad telúrica en el estado no es tan común, se ha registrado una lista de municipios en los que se ha detectado una mayor probabilidad de incidencia de sismos. Es por eso que, a continuación, te explicaremos cuáles son las áreas en cuestión.

¿Sismos en Durango?

A pesar de que, como se mencionó en un principio, Durango no es una entidad considerada entre las que cuentan con presencia de actividad sísmica alta, es innegable que este fenómeno natural también hace parte de la vida cotidiana de los duranguenses.

A su vez, el coordinador de Protección Civil de Durango, Arturo Galindo Cabada, ha hecho mención de que gran parte del territorio perteneciente al estado se encuentra en una denominada Zona A, es decir, que son catalogados con un riesgo de sismo bajo. En cambio, citó la existencia de regiones pertenecientes a la Zona B, que cuenta con una posibilidad ligeramente mayor de registrar terremotos.

Ante casos de esta índole, el órgano gubernamental recomienda mantener la calma durante los periodos intensos del movimiento de la tierra, identificar rutas de evacuación y zonas seguras, además de evitar acercarse a objetos que se puedan caer y mantener su debida distancia de las ventanas, debiendo seguir solo la información oficial que emitan las autoridades.

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¿Cuáles son los municipios?

De igual forma, de acuerdo con la Coordinación de Protección Civil en el estado de Durango, en lo que va del transcurso del año 2026, solo se han contado cuatro terremotos en total, con magnitudes variadas que se acercan a los 3.5, una diferencia de 4 con respecto al año anterior, que presentó un registro de 8 en total.

En cuanto a las áreas del estado con mayor probabilidad de terremotos, consisten en la siguiente lista:

Inde

Santa Clara

Santiago Papasquiaro

Súchil

Tamazula

De la lista anterior, la zona con la mayor actividad de sismos registrados desde el año 2003, según los registros del Servicio Sismológico Nacional (SSN), es el municipio de Indé , esto gracias a que su historial señala múltiples sismos con intensidades variadas que llegaron a un máximo de 4.6 en la escala de Richter , aunque esto no representó un peligro latente para la población local.