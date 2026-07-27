El impacto de la Falla de San Andrés: Las 7 ciudades de México en riesgo ante un gran sismo

(Canva)
A pesar de lo que llegasen a mostrar las películas de Hollywood, esta falla tectónica representa un peligro real para la población no solo de México, sino del país vecino de América del Norte. Pero, ¿en qué consiste la Falla de San Andrés, y cuáles son las ciudades en potencial peligro? Aquí te lo explicamos.
¿Falla de San Andrés?
La Falla de San Andrés, consiste en una fractura de la corteza terrestre, la cual presenta una extensión de mil 300 kilómetros a lo largo de la zona occidente del estado de California en los Estados Unidos, formando un límite entre las dos placas tectónicas: la placa del Pacífico y la placa de América del Norte.
Dicha falla es de caracter transformante, lo que significa que ambas placas se mueven de forma horizontal una en contra de la otra por medio de un desplazamiento lateral derecho, en lugar de hacerlo hacia arriba y hacia abajo, lo que genera tensión que se libera por medio de terremotos de gran magnitud.
Este fenómeno sismológico se encuentra estrechamente relacionado con el terremoto del 18 de abril de 1906, cuando un desplazamiento a lo largo de esta falla generó un sismo catastrófico en la ciudad de San Francisco con una magnitud de 7.9 en la escala de Richter, generando el fallecimiento de más de 3 mil personas.
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¿Cuáles son las ciudades en riesgo?
En este caso, al México contar con ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, también interactúa no solo con las placas del Pacífico y América del Norte, sino también con las placas de Cocos y Rivera, conviertiendo a la República en un escenario de alto riesgo tectónico. Y debido a la conexión de la Falla de San Andrés con otras a través del Golfo de California, te compartimos un listado de las zonas que se encuentran en peligro, de acuerdo con información proporcionada por el Servicio Sismológio Nacional (SSN):
- Mexicali, Baja California: Esta orbe se encuetra encima de la extensión natural de la falla en la nación, y el riesgo de un sismo de 6.5 de magnitud podría dejar a más de 50 mil habitantes sin hogar.
- Tijuana, Baja California: Un movimiento de la falla de San Andreas también terminaría impactando directamente con esta ciudad, pudiendo dejarla en situación de alto riesgo por su alta población y las condiciones de construcción.
- Ciudad de México, Estado de México: A pesar de encontrarse fuera del rango del epicentro, cuenta con posibilidades de sufrir de réplicas, al tratarse de una ciudad conocida por sufrir de terremotos intentsos por el suelo blando en el que fue cimentado.
- Guadalajara, Jalisco: Si bien no se encuentra directamente relacionado con el fenómeno, representa una zona metropolitana de alto riesgo sísmico y volcánico debido al movimiento de subducción de la placa tectónica Rivera.
- Oaxaca, Oaxaca: Al igual que en el caso anterior, no guarda mucha relación con la falla, pero, al encontrarse en la zona de subdución de la placa de Cocos, el estado muestra una de las mayores actividades tectónicas del país.
- Puebla, Puebla: Gracias a su localización cercana a la zona de subducción del Eje Neovolcánico, se convierte en un punto considerablemente crítico para futuros eventos fatales.
- Acapulco, Guerrero: Esta área es conocida por tratarse de una de las zonas con mayor potencial de actividad sísmica al igual que el estado de Oaxaca, siendo en este caso, debido a que ha sido epicentro de terremotos catastróficos, además de contar con una aceleración del suelo que rebasa los 0.55 unidades gravitatorias de la tierra (g).