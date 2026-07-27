El impacto de la Falla de San Andrés: Las 7 ciudades de México en riesgo ante un gran sismo

A pesar de lo que llegasen a mostrar las películas de Hollywood, esta falla tectónica representa un peligro real para la población no solo de México, sino del país vecino de América del Norte. Pero, ¿en qué consiste la Falla de San Andrés, y cuáles son las ciudades en potencial peligro? Aquí te lo explicamos.

¿Falla de San Andrés?

La Falla de San Andrés, consiste en una fractura de la corteza terrestre, la cual presenta una extensión de mil 300 kilómetros a lo largo de la zona occidente del estado de California en los Estados Unidos , formando un límite entre las dos placas tectónicas: la placa del Pacífico y la placa de América del Norte.

Dicha falla es de caracter transformante, lo que significa que ambas placas se mueven de forma horizontal una en contra de la otra por medio de un desplazamiento lateral derecho , en lugar de hacerlo hacia arriba y hacia abajo, lo que genera tensión que se libera por medio de terremotos de gran magnitud.

Este fenómeno sismológico se encuentra estrechamente relacionado con el terremoto del 18 de abril de 1906, cuando un desplazamiento a lo largo de esta falla generó un sismo catastrófico en la ciudad de San Francisco con una magnitud de 7.9 en la escala de Richter, generando el fallecimiento de más de 3 mil personas.

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¿Cuáles son las ciudades en riesgo?

En este caso, al México contar con ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, también interactúa no solo con las placas del Pacífico y América del Norte, sino también con las placas de Cocos y Rivera, conviertiendo a la República en un escenario de alto riesgo tectónico. Y debido a la conexión de la Falla de San Andrés con otras a través del Golfo de California, te compartimos un listado de las zonas que se encuentran en peligro, de acuerdo con información proporcionada por el Servicio Sismológio Nacional (SSN):