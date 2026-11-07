El legado de Los Caminantes llega a Durango con un concierto GRATIS

La ampliamente reconocida agrupación del género grupero Los Caminantes tiene pactado un encuentro con el público duranguense en un evento que será totalmente gratuito.

Los Caminantes siguen el legado de su líder, Agustín Ramírez, fallecido en octubre de 2022, quien marcó una época de oro con su voz. Agustín Jr. y Anthony siguen la esencia que dejó su padre, llevando su música por todos los rincones de México y el extranjero. Actualmente, millones de oyentes mensuales reproducen sus canciones en plataformas digitales, dejando claro que siguen vigentes en el gusto del público.

"Supe perder", tema debut lanzado en 1983, además de "Amor sin palabras", "Para qué quieres volver", "Dos cartas y una flor" y "Cuando dos almas", entre otros éxitos, sonarán en Durango.

CANTARÁN PARA DURANGO

Con motivo del séptimo aniversario de una estación de radio local, la empresa ha organizado una fiesta para agradecer a sus radioescuchas, integrando un cartel en el que Los Caminantes formarán parte de esta celebración.

Será este próximo 11 de noviembre, en punto de las 17:00 horas, cuando dé inicio este evento masivo con sede en la Plaza IV Centenario. La hora exacta de la presentación de Los Caminantes se desconoce, ya que hay otros grupos invitados al evento.

¿NECESITO BOLETO?

La estación radiofónica ha publicado que no será necesario presentar boletos, ya que el evento será totalmente gratuito. Además, agregó que el concierto se desarrollará en un ambiente familiar y sin venta de alcohol.

¿QUIÉN MÁS SE PRESENTARÁ?

Al respecto, se sabe que son por lo menos 10 agrupaciones las que se estarán presentando: