F1: Checo Pérez renueva con Cadillac hasta el 2029 y celebrará 300 Grandes Premios en México

Sergio 'Checo' Pérez aseguró su futuro en la Fórmula 1. El piloto mexicano y Cadillac confirmaron este miércoles una renovación multianual que lo mantendrá ligado a la escudería estadounidense al menos hasta el final de la temporada 2029, reforzando la apuesta de ambas partes por consolidar un proyecto que debutó en la máxima categoría apenas este año.

El anuncio llegó en una semana especial para el tapatío, quien disputará el Gran Premio de México y alcanzará la cifra de 300 Grandes Premios en la Fórmula 1. La extensión añade dos campañas más al acuerdo original que contemplaba su permanencia hasta 2027, por lo que, de cumplir el contrato completo, Pérez seguirá compitiendo hasta los 39 años de edad.

La cara de un proyecto naciente

A través del comunicado difundido por Cadillac, Pérez aseguró que desde el primer día creyó en el proyecto y calificó la renovación como una continuación natural de ese compromiso. El mexicano reconoció que construir una escudería desde cero exige tiempo, paciencia y trabajo constante, aunque destacó los avances logrados durante la primera temporada del equipo y reiteró que está completamente comprometido con los próximos tres años.

Cadillac también resaltó la importancia del piloto dentro de su estructura. La escudería destacó que la experiencia, liderazgo y capacidad técnica de Pérez han sido determinantes para acelerar el desarrollo del monoplaza, optimizar las operaciones en pista y fortalecer las bases del proyecto desde sus centros de trabajo en Estados Unidos y el Reino Unido.

Quiere extender su legado en la F1

Dan Towriss, director ejecutivo del equipo, señaló que construir una organización competitiva en Fórmula 1 es un objetivo a largo plazo y consideró que la continuidad del mexicano aporta estabilidad y dirección para seguir avanzando en la parrilla. La directiva subrayó que Pérez seguirá siendo una pieza central en la siguiente etapa de crecimiento de la escudería.

Con seis victorias en Grandes Premios y una trayectoria que incluye etapas con Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull, Checo afrontará ahora un nuevo ciclo con Cadillac. La renovación despeja las dudas sobre su futuro inmediato y confirma la intención compartida de desarrollar un proyecto con aspiraciones de largo alcance dentro de la Fórmula 1.