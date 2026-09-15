¿Habrá servicio de recolección de basura en Durango este 16, 17 y 18 de septiembre?

Uno de los servicios más solicitados en Durango es el de la recolección de basura, pues cada semana la empresa encargada de esto realiza recorridos por las colonias y fraccionamientos para llevarse los desechos.

Sin embargo, con las fiestas patrias y los próximos días de asueto, hay duda en la ciudadanía sobre si los camiones y personal estarán disponibles para recoger las bolsas que se hayan acumulado.

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¿Cuáles son las rutas y horarios de la recolección de basura?

De acuerdo a la información que otorga la empresa Red Ambiental y las autoridades municipales, las rutas y horarios para las diferentes zonas de la capital varían.

En algunas colonias y fraccionamientos, los camiones recolectores pasan durante el horario vespertino de 14:00 a 22:00 horas, específicamente los días martes, jueves y sábado.

Sin embargo, hay otros en donde a partir de las 06:00 horas los trabajadores que recolectan los desechos se llevan esto solo los días lunes, miércoles y viernes.

¿Habrá recolección normal el 16, 17 y 18 de septiembre?

Pese a que se tendrán los festejos por el Día de la Independencia de México, autoridades y la empresa encargada han informado que el servicio de recolección de basura para los siguientes días se realizará de manera normal , sin afectar a los ciudadanos que mantengan bolsas con residuos urbanos.