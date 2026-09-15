Durango

RECOLECCIÓN DE BASURA

¿Habrá servicio de recolección de basura en Durango este 16, 17 y 18 de septiembre?

¿Vas a sacar basura estos días? ¡Revisa esta información antes de hacerlo!

¿Habrá servicio de recolección de basura en Durango este 16, 17 y 18 de septiembre?

¿Habrá servicio de recolección de basura en Durango este 16, 17 y 18 de septiembre?

FERNANDA GALARZA
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Uno de los servicios más solicitados en Durango es el de la recolección de basura, pues cada semana la empresa encargada de esto realiza recorridos por las colonias y fraccionamientos para llevarse los desechos. 

Sin embargo, con las fiestas patrias y los próximos días de asueto, hay duda en la ciudadanía sobre si los camiones y personal estarán disponibles para recoger las bolsas que se hayan acumulado. 

Lee: Así puedes descargar y utilizar la app para seguir la ruta del camión de basura en Durango

¿Cuáles son las rutas y horarios de la recolección de basura? 

De acuerdo a la información que otorga la empresa Red Ambiental y las autoridades municipales, las rutas y horarios para las diferentes zonas de la capital varían. 


En algunas colonias y fraccionamientos, los camiones recolectores pasan durante el horario vespertino de 14:00 a 22:00 horas, específicamente los días martes, jueves y sábado. 


Sin embargo, hay otros en donde a partir de las 06:00 horas los trabajadores que recolectan los desechos se llevan esto solo los días lunes, miércoles y viernes. 


¿Habrá recolección normal el 16, 17 y 18 de septiembre?


Pese a que se tendrán los festejos por el Día de la Independencia de México, autoridades y la empresa encargada han informado que el servicio de recolección de basura para los siguientes días se realizará de manera normal, sin afectar a los ciudadanos que mantengan bolsas con residuos urbanos. 


Los horarios y ubicación exacta del camión recolector se pueden checar a través de la aplicación de Red Ambiental, en donde solo colocando la ubicación de la casa se obtendrán los datos sobre qué días y en qué horario pasarán. 


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: recolección de basura horarios Grito de Independencia Durango app recolección, basura, horarios, empresa

               

                
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